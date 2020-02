La muerte de Kobe Bryant el domingo 26 de enero luego de que el helicóptero en el que se trasladaba se precipitó y estalló en llamas en una ladera de Los Ángeles, Estados Unidos, dejó consternado al mundo entero, en especial al deporte. Y es que nadie podía creer que el legendario basquetbolista había partido, junto a otras ocho personas, entre ellas su menor hija de 13 años.

Tras conocer el deceso de la estrella de la National Basketball Association (NBA), miles de seguidores y amantes del baloncesto, así como deportistas y personajes reconocidos salieron a recordarlo y hablar del legado que dejó. Incluso, en los eventos como los Premios Grammy 2020 tuvo un momento para rememorarlo.

A pocos días de recordar que falleció hace un mes, a Kobe Bryant le realizaron un emotivo homenaje que tuvo lugar en el Staples Center, la arena deportiva sede del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers, donde realizó gran parte de su carrera profesional.

La foto familiar de Kobe Bryant junto a su familia fue mostrado durante el homenaje que se le rindió a él y a su pequeña hija (Foto: AFP)

Este fue una combinación de discursos que hicieron derramar más de una lágrima a todos los que se encontraban en el lugar, así como presentaciones musicales. A continuación, te contamos los momentos más emotivos que se vivieron.

VANESSA BRYANT

La viuda de Kobe Bryant no pudo contener el llanto y recordó a su esposo e hija que fallecieron en un accidente aéreo (Foto: AFP)

La esposa de Kobe Bryant y madre de la pequeña Gianni, Vanessa Bryant, dio un devastador discurso en el que dio a conocer que su cerebro “se niega a aceptar” que sus seres queridos ya no están a su lado.

“Eran divertidos, felices, tontos y amaban la vida. Dios sabía que no podían estar en esta tierra el uno sin el otro. Tenía que llevarlos juntos al cielo”, señaló en medio de lágrimas y con la voz entrecortada.

MICHAEL JORDAN SE QUIEBRA

Michael Jordan lloró al recordar al legendario Bryant. "Todos siempre quisieron hablar sobre las comparaciones entre él y yo", dijo. "Solo quería hablar de Kobe" (Foto: AFP)

La leyenda del baloncesto Michael Jordan dio un emotivo discurso en el tributo a su “hermano pequeño” Kobe Bryant describiendo cómo le impactó su muerte y la estrecha amistad que les unía.

“Cuando Kobe Bryant murió, una parte de mí también murió. Todo el mundo quería hablar sobre las comparaciones entre él y yo cuando yo en realidad tenía un gran orgullo (…). La forma en que me miraba era un desafío. Y yo le admiré por su pasión, porque raramente ves esta pasión en alguien que está tratando de mejorar cada día, no solo en el deporte sino como padre y como esposo”, dijo entre sollozos mirando a la esposa del basquetbolista.

SHAQUILLE O’NEAL

Shaquille O'Neal dio un conmovedor homenaje a Kobe, en el cual recordó una relación que tuvo altibajos (Foto: AFP)

Shaquille O’Neal, excompañero de Bryant en los Lakers, que quien conquistó tres campeonatos de la NBA entre 2000 y 2002, también dio a conocer lo que sintió y siente tras el deceso desu compañero.

“Kobe y yo siempre tuvimos un profundo respeto y amor por el otro. Como muchos saben, tuvimos una compleja relación durante años. Nos empujamos el uno al otro para hacer el mejor básquetbol de todos los tiempos y estoy orgulloso de los tres campeonatos seguidos que ganamos (...). Kobe fue un amigo leal”, manifestó.

JIMMY KIMMEL

Jimmy Kimmel no pudo contener el dolor que sentía y derramó algunas lágrimas (Foto: AFP)

El presentador Jimmy Kimmel, quien se desempeñó como maestro de ceremonias, tuvo que luchar contra sus lágrimas, pero no lo consiguió. Al momento de dar sus comentarios iniciales, su voz tembló y las lágrimas corrieron por su rostro.

Ante ello, se dirigió a la multitud dentro de Staples y a los espectadores en casa para que sean agradecidos por cada momento que tienen con sus seres queridos.

BEYONCÉ Y CHRISTINA AGUILERA

Cristina Aguilera entonó un emotivo Ave María en italiano (Foto: AFP)

Las artistas le rindieron un tributo musical al fallecido atleta y su hija. “Estoy aquí porque amo a Kobe", dijo Beyoncé, quien instó a los presentes a “cantar tan fuerte que se escuche en el cielo”. Ella interpretó “XO”, canción que le encantaba a Kobe, para el cual hizo unos arreglos más lentos. Después cantó “Halo” de manera nostálgica.

Por su parte, Cristina Aguilera entonó una versión del “Ave María” en italiano, uno de los cinco idiomas que Kobe Bryant hablaba fluidamente, además del inglés, el español, el alemán y el mandarín.

ALICIA KEYS

A diferencia del homenaje que Alicia Keys le hizo a Bryant en los Grammy entonando “It's So Hard to Say Goodbye”, esta vez la compositora y cantante tocó el piano (Foto: AFP)

La música, cantante y compositora Alicia Keys conmovió a la multitud al tocar en el piano la sonata “Moonlight” de Beethoven, que el propio Kobe había dicho que era su pieza de música clásica favorita.

Lo mismo hizo en los Premios Grammy, donde junto a Boyz II Men interpretó “It's So Hard to Say Goodbye”. De esa forma, rindió homenaje al legendario deportista y a su hija el mes pasado.

OTRAS CELEBRIDADES

Otras celebridades que asistieron al funeral público fueron: Jennifer López, los raperos Ice Cube, Snoop Dogg y Kanye West.

Asimismo, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner y la exmodelo Gabrielle Union, quien acompañó a su esposo, el ex jugador de la NBA Dwyane Wade.

Entre los exjugadores de baloncesto estaban Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Jerry West, Rick Fox, LeBron James y muchos más.