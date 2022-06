Luego de rumores de infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira, ambas figuras tomaron la decisión de confirmar su separación a través de un comunicado. Para sorpresa de sus seguidores y del público en general, tras casi 12 años juntos, así terminaba una de las relaciones más sólidas del espectáculo internacional.

En ese sentido, diversos medios y usuarios de las redes sociales le han seguido la pista al deportista y la cantante. De esta manera, se han encontrado, en las plataformas digitales, algunas publicaciones de amor de la colombiana hacia el futbolista. No obstante, lo que llama la atención es la nula reacción del español antes tan sentidas palabras.

A continuación, conoce cuáles son los románticos mensajes de Shakira a Gerard Piqué, que este nunca contestó y que avisaban que algo estaba mal entre estas ‘celebs’ de España.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN SEPARADOS SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ?

Los rumores de separación de la pareja iniciaron con El Periódico de Catalunya, el medio que dio a conocer al mundo la crisis de la relación debido a una supuesta infidelidad del deportista. Así, mientras ambos oficializaron el fin de su romance el 4 de junio, la referida fuente ha manifestado que la separación se habría realizado hace tres meses atrás.

Entonces, para el medio, la pareja presuntamente habría terminado su romance en marzo pasado. Por ello, una serie de mensajes publicados por Shakira alrededor de ese mes, ha cobrado relevancia debido a que daría algunas pistas de la crisis de su noviazgo.

Shakira y Gerard Piqué oficializaron el fin de su romance el 4 de junio (Foto: AFP)

EL PRIMER MENSAJE DE AMOR DE SHAKIRA

El primer mensaje que se recata de las redes sociales es el que la colombiana realizó por el Día de San Valentín. Con una fotografía junto a Piqué, la colombiana buscaba homenajear así al padre de sus hijos, Milan y Sasha.

En ese sentido, el 14 de febrero escribió: “¡Feliz día de San Valentín! ¡Happy Valentine’s Day!”. Sin embargo, como se pudo verificar, el futbolista no le hizo ningún comentario público. Es más, ni siquiera le dio ‘like’ a la instantánea, pese a estar etiquetado en la fotografía.

LA SEGUNDA PUBLICACIÓN DE SHAKIRA

Casi un mes después, el 13 de marzo, Shakira hizo otra publicación dedicada a su pareja. Si bien, según el El Periódico de Catalunya, la pareja estaba atravesando una crisis en este tiempo, lo cierto es que la cantante decidió hacer una felicitación pública al jugador de futbol.

En un extenso texto, la colombiana felicitó a Piqué por un gran logro deportivo: “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.

Nuevamente, la talentosa artista no tuvo respuesta o interacción alguna por parte del español a través de sus redes. Pese a que ella lo etiquetó y la cuenta oficial del F.C. Barcelona respondió al bello mensaje, no hubo rastros del padre de sus hijos en la publicación.

EL TERCER MENSAJE ROMÁNTICO DE SHAKIRA

Finalmente, solo una semana después, la colombiana hizo otra dedicatoria pública de afecto hacia su pareja. En ese sentido, el 20 de marzo, la artista felicitó al futbolista por el triunfo del F.C. Barcelona frente al Real Madrid, en el clásico español.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió la intérprete.

A diferencia de las otras publicaciones, en esta Shakira no etiquetó a Piqué. No obstante, como en las otras, el deportista también evitó responder e interactuar con la imagen difundida.

Hasta el momento, ambas figuras se siguen mutuamente a través de sus cuentas de Instagram. Sin embargo, desde el pasado 20 de marzo, no hay ninguna referencia directa a la relación en sus plataformas oficiales.