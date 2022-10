La colombiana Shakira lanzó el 19 de octubre de 2022 su nuevo tema Monotonía a dueto con el reguetonero Ozuna y en el que cuenta toda su experiencia de lo que fue la abrupta separación del papá de sus hijos, el futbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué.

Shakira es tendencia a nivel mundial y es que muchos quieren conocer cada detalle de lo que ha representado este nuevo videoclip para la barranquillera.

Esta no es la primera vez que Shakira le canta al desamor, se muestra más sensible que nunca y plasma sus vivencias, pues la barranquillera tiene varios temas donde ha volcado este sentimiento a través de sus letras.

Como se recuerda, Shakira ha confesado a la Revista Elle que para ella componer es una terapia pues ahí expresa todo lo que siente a nivel personal.

Por ello, en esta nota te mostraremos una lista de canciones que se Shakira compuso con el corazón en la mano.

Antología

Esta balada, Shakira la escribió a los 17 años tras haberse enamorado a los 15 de un joven de su ciudad. El sencillo fue incluido en su disco “Pies descalzos” y es el tema por excelencia que canta en cada show que realiza.

Moscas en la casa

Este es un sencillo en el que Shakira le canta también al desamor y que está en su disco Unplugged.

No

Shakira también aparece llorando durante el rodaje del videoclip, resultando muy conmovedoras las escenas donde le canta al desamor. En este material tuvo la colaboración especial del desaparecido líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati, a quien Shakira tenía un gran aprecio y cariño.

Si te vas

Es otro de los temas donde Shakira habla de la nueva pareja de su ex y lanzan la advertencia al hombre que una vez amó, de no regresar pues ya no la encontrará.

Este sencillo pertenece al disco ¿Dónde están los ladrones? y es uno de los temas que Shakira también canta hasta ahora en sus conciertos.

Nada

Este es otro de los temas que Shakira lanzó durante su gira del 2018 El Dorado. En esta balada, la colombiana cuenta que podría tener todo pero de nada le sirve toda la fama ni todo el dinero si la persona que ama no está con ella. Un conmovedor videoclip donde la barranquillera aparece sola y sufriendo por el desamor.