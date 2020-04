“Amor. Boda. Azar”, llamada “Love Wedding Repeat” en ingles, es una comedia romántica de Netflix protagonizada por Olivia Munn, Sam Claflin, Aisling Bea y Eleanor Tomlinson. La película es una de las tantas nuevas adquisiciones de la plataforma para brindar un contenido variado a sus suscriptores, que ahora están más que nunca pegados a la pantalla por la pandemia mundial del COVID-19.

La misma fue grabada en Italia a modo de co-producción con el Reino Unido y rápidamente se convirtió en un éxito en la plataforma de Netflix, aunque también dividió a su audiencia en dos grupos con opiniones distintas. Mientras unos alegan que es una cinta interesante y con un buen argumento, otros mencionan que la comedia no estuvo a la altura de lo que ellos esperaban.

No obstante, todos han coincidido en ver caras conocidas dentro del elenco de “Love Wedding Repeat” como por ejemplo al protagonista Samuel George Claflin, conocido principalmente como Sam Caflin, por su interpretación en “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” y la franquicia de “The Hunger Games”. ¿Qué otros actores reconocidos trabajaron en esta película? Aquí te lo contamos.

¿DÓNDE SE HA VISTO ANTES AL ELENCO DE “LOVE WEDDING REPEAT”

SAM CLAFLIN - JACK

Como ya se mencionó anteriormente, Samuel George Claflin ha sido reconocido por los fans por sus papeles en la saga de “Piratas en el Caribe”, “Los Juegos del Hambre”, pero también ha estado en otros éxitos como Alex Stewart en “Love, Rosie”, Will Traynor en “Me Before You” y como Oswald Mosley en “Peaky Blinders”, la serie de televisión del 2019.

OLIVIA MUNN - DINA

La actriz originaria de Oklahoma comenzó su carrera como periodista de espectáculos antes de concentrarse en su carrera de actuación. Ella es reconocida por formar parte de la serie de HBO “The Newsroom”, pero también la conocen por su aparición de “Magic Mike”, “Mortdecai”, “X-Men: Apocalypse” y muchas otras películas que suman a su historia.

ELEANOR TOMLINSON - HAYLEY

Eleanor May Tomlinson interpreta a Hayley en la película pero ella también es conocida por su papel como la princesa Isabelle de “Jack the Giant Slayer”, como Isabel Neville en “The White Queen” y Demelza Poldark en “Poldark”.

JOEL FRY - BRYAN

El actor británico Joel Fry ha aparecido numerosas veces en las series de televisión en el Reino Unido, pero es principalmente reconocido por sus actuaciones en “White Van Man”, “Trollied” y “Plebs”, aunque en los últimos años ganó mucha popularidad por su papel en “Game of Thrones” como Hizdahr zo Loraq.

TIM KEY - SIDNEY

Tim Key, quien hace el papel de Sidney en la comedia de Netflix, es también escritor y un poeta de escenario. Fue galardonado con el Edinburgh Comedy Award en el 2009 y es principalmente conocido por sus stand-ups como Simon Sidekick en “Mid Morning Matters” y “This Time” junto a Alan Partridge.

AISLING BEA - REBECCA

Aisling Cliodhnadh O’Sullivan es una comediante muy famosa de Irlanda que ha estado en diversos shows de televisión de comedia y en shows de stand-up para su país. Ganó el premio de Edinburgh Comedy Awards y ha participado en series como “Finding Joy” de Netflix así como en “This Way Up” de Channel 4.

JACK FARTHING - MARC

Jack Farthing participa en la comedia como Marc, pero también los espectadores lo conocen por su papel como Freddie Threepwood en “Blandings” o como el villano George Warleggan en la serie de BBC “Poldark”.

