Luis Miguel, uno de los cantantes más populares de la música en español confirma su regreso a Lima para ofrecer a sus fanáticos un concierto inolvidable como es costumbre del interprete, ya que al igual que en otros países estará acompañado de su banda y coros. Esta presentación forma parte del “Luis Miguel Tour 2024″, el cual es el nombre de su gira mundial que ha iniciado en el 2023 con un show en Argentina.

La confirmación del concierto del artista es una noticia que muchos no esperaban, ya que en el anuncio inicial no estaba incluido Perú y los seguidores peruanos de Luis Miguel pensaban que no tendrían la oportunidad de volver a verlo en esta ocasión. A continuación, Depor ha preparado una nota con información de precios, lugar del concierto, fecha y otros datos.

¿Cuándo será el concierto de Luis Miguel?

El show será el sábado 24 de febrero en el Estadio Nacional, así que recuerda marcar la fecha en tu calendario. Debido a la fama de Luis Miguel, las entradas estarán a la venta desde agosto del 2023.

¿Dónde será el concierto de Luis Miguel?

El esperado espectáculo se llevará acabo en el Estadio Nacional y probablemente el motivo sea porque debido a la popularidad del cantante se espera la asistencia de miles de personas.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para concierto de Luis Miguel?

La venta de boletos en modalidad de preventa será el 10 y 11 de agosto desde las 10:00 a.m., pero solamente para aquellos que cuenten con tarjera Interbank (débito/crédito) y a través de la plataforma digital de Teleticket. Para este grupo, las entradas tendrán un 15% de descuento.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para todo el público?

La venta en general iniciará el 12 de agosto y en este caso, las personas van a poder comprarlas con cualquier método de pago. Aunque para aquellos que tienen interbank van a tener un 15% de descuento.

¿Cuánto cuestan las entradas en preventa para concierto de Luis Miguel?

En esta modalidad, los precios son: zona tribuna norte (150 soles), zona oriente u occidente numerado (590 soles), zona preferencial parado (290 soles), zona vip parados (520 soles) y zona platinum con asientos (698 soles). Durante la preventa, los precios estarán con un 15% de descuento.









TE PUEDE INTERESAR