Johnny Depp tuvo que renunciar a su personaje de “Animales fantásticos” por pedido de Warner Bros. tras haber perdido un juicio contra el tabloide británico “The Sun”, que le acusó de maltratar a su exesposa Amber Heard. Ante esta situación, medios estadounidenses vienen informando que Mads Mikkelsen sería el reemplazo del actor.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, Mikkelsen es el principal candidato que tiene en la mira el director David Yates, quien seguirá a cargo de este spin-off de la saga de Harry Potter.

“Menos de una semana después del anuncio de la partida de Johnny Depp, Warner Bros. está en conversaciones iniciales con Mads Mikkelsen para reemplazar a Depp en la franquicia Animales fantásticos”, señaló The Hollywood Reporter.

La película, dirigida por David Yates, se encuentra actualmente en producción y está protagonizada por Jude Law y Eddie Redmayne como Albus Dumbledore y Newt Scamander. Depp interpretó al villano central, Gellert Grindelwald, un papel que debe conseguir un reemplazo rápidamente para que la película pueda estrenarse en la fecha planificada: julio de 2022.

Johnny Depp había participado en las dos primeras entregas: “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018).

