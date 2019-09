Maluma publicó un emotivo video en el que se le puede ver llorando al ver uno de los frutos de su esfuerzo: su primer avión. En esta publicación afirmó que estuvo siempre trabajando para comprarlo y que su sueño se volvió realidad.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", se lee en la larga descripción de su Instagram.

El colombiano mira su avión llegar, empieza a llorar y abraza a quienes lo acompañan, que parecen ser personas de su entorno más cercano. Luego, se le ve dentro del avión donde muestra las comodidades que tendrá en sus giras.

"He trabajado mucho por esto, me siento muy feliz, gracias a ustedes, los amo", dice Maluma, quien ha colombiano ha llamado "Royalty Air" a su nuevo vehículo y hasta le ha creado una cuenta de Instagram: @royaltyairmlm

"Sueñen sin miedo, nunca crean en un No como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran", finaliza el intérprete de "Felices los 4" en la descripción.

Entre los comentarios del clip, que tiene cerca de 2 millones y medio de reproducciones, destaca el de su novia, la modelo Natalia Barulich, quien señala : "Parece que ayer hablaste de este sueño que ahora has hecho realidad".