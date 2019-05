Maluma no toleró las críticas por su video junto a un león y cerró su cuenta de Instagram | FOTOS

Durante su estancia en México en la última semana, para ofrecer algunas presentaciones de su gira “11:11 World Tour”, el cantante colombiano Maluma ha sido blanco de críticas por compartir un video junto a un león, por lo que ha decidido cerrar su cuenta de Instagram.

El pasado sábado, Maluma visitó un centro de protección y rehabilitación de felinos, e hizo un video acariciando a un cachorro de león. Apenas unos minutos después, algunos seguidores empezaron a cuestionarlo. El cantante no lo soportó y respondió notablemente molesto.

A través de sus stories en Instagram, el cantante colombiano compartió un video, notablemente molesto, aclarando que ni el cachorro era su mascota ni lo había separado de su familia.

Además, dijo que el león fue rescatado y que el video fue tomado durante una visita al santuario mexicano “The Black Jaguar-White Tiger Foundation”, dirigido por Eduardo Serlo.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con ‘Mala Mía’ (nombre del cachorro). No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado", dijo Maluma molesto antes de cerrar su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que Maluma colabora con la mencionada fundación desde hace un tiempo y en su honor, varios cachorros llevan nombres de sus canciones.