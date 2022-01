Shark Tank es un programa mexicano que impulsa a nuevos emprendedores. Producido por Sony, el show muestra a diversos talentos exponer sus más innovadoras ideas, mientras son evaluados por un reconocido grupo de empresarios a los que denominan ‘tiburones’, haciendo referencia a su agilidad y visión en el mundo de los negocios.

Cuando uno de los emprendedores logra convencer con su producto a un miembro del jurado, entonces estos le hacen propuestas para ser parte del negocio. Es así como deciden aportar una inversión, tras llegar a un acuerdo en conjunto.

Los tiburones que conforman el panel de empresarios son Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim (el hombre más rico de México); la diputada Patricia Armendáriz; Rodrigo Herrera, dueño de GenommaLab; Carlos Bremer, uno de los regiomontanos más exitosos del momento, y Marcus Dantus, entre otros.

"Shark Tank" es reality de emprendimiento y negocios que otorga a sus participantes la oportunidad de presentar proyectos de inversión (Foto: Canal Sony)

¿POR QUÉ MARCUS DANTUS NO QUERÍA ESTAR EN SHARK TANK?

En una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, Dantus contó más detalles sobre su ingreso a “Shark Tank”. Ahí reveló cómo fue contactado por la productora del programa Kirén Miret, quien lo invitó a unirse a su panel de lujo, aunque al inicio no estaba convencido de aceptar su oferta:

“La verdad es que le dije que no al principio, porque no me latía mucho, primero porque yo no soy un empresario como estos grandes empresarios que están en el programa, un Carlos Bremer, un Arturo Elías, Rodrigo Herrera, son cuates con mucho más lana”.

Marcus también señaló que conocía a algunos de los tiburones desde mucho antes de ser famosos: “A Carlos Bremer me lo había topado jugando Poker precisamente en un crucero, Arturo Elías iba en primaria conmigo, y Rodrigo iba conmigo en el TEC, en prepa, pero no los había visto hasta que ingresé al programa”.

LO QUE HIZO CAMBIAR SU DECISIÓN

Si bien no estaba convencido al inicio, cuando se puso a investigar sobre el programa no pudo evitar sentir que debía ser uno de ellos: “La verdad es increíble, lo ven desde niños de 10 años que quieren emprender, y además, creo que es uno de lo programas más vistos en Latinoamérica, y entonces, dije sabes qué, yo a esto me dedico, a fomentar la cultura del emprendimiento, entonces está perfecto, y ahí embonó muy bien, y me gustó mucho”.

¿QUIÉN ES MARCUS DANTUS?

Marcus es un reconocido emprendedor, inversionista, profesor y speaker mexicano. Actualmente se desempeña como CEO de Startup México, una organización líder en innovación y cultura emprendedora en Latinoamérica, socio de Dux Capital. Desde el 2018, Dantus conforma el panel de Shark Tank, también conocido como “Negociando con tiburones”.