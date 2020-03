El concierto que iba a ofrecer Maroon 5, la banda de pop rock​ estadounidense liderada por Adam Levine, la noche de este jueves en Argentina como parte de su “2020 Tour” fue cancelado debido al coronavirus.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció esta mañana que todos los shows masivos quedaban cancelados, debido al avance de la enfermedad que en este país ha dejado un muerto y -hasta el momento- 21 contagiados.

Asimismo, se ha ordenado que los eventos deportivos se realicen sin público. También estarán cerrados los museos y otros espacios culturales, se suspenderá la circulación del bus turístico y se restringirán las concentraciones masivas de personas que no sean esenciales.

Fernán Quiros, ministro de Salud de la CABA, fue quien confirmó a en una entrevista radial que el show de la agrupación que estaba previsto para esta noche en el Campo Argentino de Polo no se realizará, para tristeza de todos sus fanáticos.

“El recital de Marron 5 no se realizará”, aseguró el funcionario en diálogo con radio La Red, pues horas antes, al momento de dar a conocer la medida adoptada por el gobierno, no había especificado si se realizaría o no.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de Maroon 5 ni de DF Entertainment, la productora a cargo del show, y tampoco se sabe si el espectáculo se reprogramará para más adelante o se cancelará definitivamente.

Otros artistas y bandas musicales que tenían previsto realizar recitales en la Ciudad de Buenos Aires también deberán acatar estas medidas por lo que los shows de Karol G y Cazzu programados para el viernes 13 y el sábado 14, respectivamente, tampoco se llevarán a cabo.

