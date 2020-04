Tras la aprobación de la liberación del 25% de las AFP para todo ciudadano, el presidente Martín Vizcarra compadece a nivel nacional en el vigésimo día del aislamiento social obligatorio en el país por el COVID-19.

Minuto a minuto de la conferencia de prensa:

12:32 horas | “Aquí en el Perú, con profesionales, capacidad y tecnología nacional, en dos semanas se ha creado un equipo que la DIGEMID ha dado el aval para que desarrolle el equipo. Se espera que en diez días haya diez unidades y se espera que en un mes hayan 100 unidades. Este aparato tiene un costo de fabricación de 5.000 dólares y en el mercado vale diez veces su valor. Les daremos todo el respaldo a este equipo de profesionales para que sigan apostando por la vida y salud de la nación”.

12:31 horas | “Se ha sumado la Marina de Guerra del Perú y nos han presentado un respirador artificial mecánico, el equipo más importante para un paciente del COVID-19 en la parte más grave, cuando se presenta la neumonía y limita la capacidad respiratoria del paciente. No puede respirar solo y sin esa capacidad artificial puede perder la vida”.

12:30 horas | “Tenemos problema de manera permanente. Dijimos que no íbamos a permitir que las FFAA la Policía causen actos de discriminación. Teneos quejas y lo revisaremos, pero no puede haber motivo para discriminar a ningún ciudadano de nuestro país. Si algún miembro de la Policía o FFAA no ha entendido la indicación, tendremos que ratificar este esfuerzo comunicativo con todos ellos”.

12:28 horas | ″Hay 1.746 casos positivos de las 17.841 casos registrados. 151 son casos nuevos. Sigue aumentando los casos, lo que nos indica que debemos seguir esforzándonos todos. De los 1.746 casos positivos, 285 están hospitalizados. El resto, están en sus viviendas con síntomas leves que no requieren hospitalización. De los 285, 88 están en UCI, 197 están hospitalizados, pero no están en situación de gravedad. Hay 799 casos que tienen alta epidemiológica porque ya superaron la enfermedad. 115 que sigue en el hospital, pero tienen el alta hospitalaria. 914 ciudadanos ya superaron el virus″.

12:24 horas | Desde el Hospital Naval, el presidente inicia su discurso.

12:00 horas | Buenos días. En breve arranca la conferencia de prensa del presidente de la República.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Leao Butrón sorprendió en redes sociales con divertido Tik Tok. (Video: Captura) depor