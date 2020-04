En el trigésimo cuarto día del aislamiento social obligatorio, el presidente del Perú, Martín Vizcarra comparece a nivel nacional para detallar las últimas medidas que se impondrán en el país para estos, quizás, últimos días de prórroga de confinamiento.

Conferencia de prensa de Vizcarra: minuto a minuto

12:58 horas | “Siempre lo hemos dicho: nuestro Sistema de Salud es deficiente, no de ahora, desde antes, pero tenemos que corregirlo. Pero si ya era deficiente, ahora, con esta epidemia, sale a la luz la deficiencia con mayor claridad. No se va a ocultar, se corregirá y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Los equipos, materiales, todo lo adquirido en semanas previas, comienza a llegar. Tenemos que aumentar infraestructura, viajar por el país”.

12:56 horas | “Estas últimas dos semanas de abril, la enfermedad estará en el pico más alto. Estamos haciendo todo el esfuerzo y en muchos casos, la respuesta no ha sido la adecuada”.

12:52 horas | “Hemos tenido una reunión con los ministros de Salud y el Comando COVID-19, hemos visto que la evolución de la enfermedad requiere más camas para la hospitalización regular. En el mundo, los resultados dicen que el 30% son asintomáticos, el 55% tiene síntomas leves, pero hay un 15% que sí requiere atención hospitalaria. La demanda requiere más camas en los hospitales para la atención hospitalaria. Tenemos varios hospitales que la demanda ha llegado a la oferta, está a su tope. Tenemos que tomar decisiones. En el transcurso de la próxima semana, en los hospitales del Minsa, 274 camas más se van a habilitar. Se incrementarán las camas disponibles para hospitalización en la Villa Panamericana. Hay 900 camas y ocupadas alrededor de 600. Se habilitarán por lo menos mil camas más, 274 camas en los diversos hospitales de la ciudad de Lima. Ese mismo esfuerzo será en las ciudades del país”.

12:48 horas | “Hoy, sábado 18 de abril. Día 34 desde que comenzó el estado de emergencia nacional. No hubo ayer conferencia porque estuvimos en Consejo de Ministros. La situación actual de este virus, hasta hoy a la medianoche, hemos muestreado 135.895 personas, 38.462 han pasado por el PCR (molecular) 97.433 por las pruebas rápidas. El resultado es 121.475 negativos y positivos 14.420. A la fecha hay 1.268 pacientes que están en los diversos hospitales del país y 117 en UCI con ventilación mecánica”.

12:46 horas | Comienza la conferencia de prensa del presidente.

