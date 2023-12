Faltan solo algunos días para que los estudiantes finalicen el año escolar 2023, pero sus padres ya se encuentran en la búsqueda de una vacante para el próximo año. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el cronograma de matrícula que establece los lineamientos y las normas para el correcto funcionamiento de este proceso. En esta nota de Depor conoce detalles acerca de los plazos para la obtención de una plaza en la institución educativa deseada, etapas y mucho más.

¿Cómo realizar la matrícula escolar 2024?

Para ver la lista de colegios de Lima que tienen plazas disponibles, los padres solo deben ingresar a la plataforma del Minedu a través de este link oficial: https://matriculalima.drelm.gob.pe/

que tienen plazas disponibles, los padres solo deben ingresar a la plataforma del a través de este link oficial: https://matriculalima.drelm.gob.pe/ Separar vacante no tienen ningún costo y que no es necesario realizar colas, ya que se asignará las plazas de acuerdo a ciertos requerimientos.

No necesitas hacer colas en exteriores de colegios porque puedes tramitar tu solicitud de manera virtual, pero puedes encontrar información sobre las vacantes disponibles en los exteriores de los centros educativos, también redes sociales, web y en la propia plataforma de la DRELM.

Si deseas realizarlo presencialmente, recuerda entregar la FUM completada junto a una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) que acredite la identidad del estudiante.

¿Cómo obtener información de colegios, requisitos y vacantes?

Los padres de familia que están buscando información sobre las instituciones educativas, tanto particulares como públicas, los requisitos y las vacantes disponibles, pueden hacerlo a ingresando a esta link: https://identicole.minedu.gob.pe/

A través de esta plataforma podrán comocer la ubicación del colegio en el que desean matricular a sus hijos, los niveles educativos que ofrecen, el tipo de alumnado, infraestructura, número de contacto, entre otros datos.

Cronograma del proceso regular de matrícula 2024

Plazo Etapa Del 02/11 al 15/12 del 2023 Cálculo de vacantes. Del 15/11 al 29/12 del 2023 Difusión de información. Del 18 al 29/12 del 2023 Presentación de solicitudes. Del 3 al 8/01 del 2024 Revisión de solicitudes. Del 8 al 26/01 del 2024 Asignación de vacantes. Del 15 al 26/01 del 2024 Registro en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) Del 15/01 al 02/02 del 2024 Entrega de documentos.

Criterios de evaluación para los alumnos

La evaluación de los alumnos se da de forma progresiva, para que el estudiante y su familia pueden ver qué barreras se han construido, qué necesidades de mejora hay, y el avance en general. Estos niveles de logro son los siguientes:

Nivel AD: el estudiante ha mostrado aprendizaje más allá de lo esperado para su grado o edad.

el estudiante ha mostrado aprendizaje más allá de lo esperado para su grado o edad. Nivel A: manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas en el tiempo programado.

manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas en el tiempo programado. Nivel B: e l estudiante está cerca de lograr el desempeño esperado.

l estudiante está cerca de lograr el desempeño esperado. Nivel C: El progreso es mínimo, por lo que se requiere un mayor tiempo de acompañamiento.

El Ministerio de Educación precisó que los colegiales tendrán que repetir el año si obtienen C en la mitad de cursos, y B en los demás. No obstante, esto no aplica si se encuentran en inicial o en primer grado de primaria.

¿Cuál es la edad adecuada según el grado escolar?

Para determinar el grado al que un menor será matriculado, se debe tomar en cuenta su edad cronológica al 31 de marzo, según indica la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU; para Inicial, es de 3 a 5 años, mientras que Primaria, es de 6 a 11 años .El Ministerio de Educación asevera que esto está fundamentado en razonamientos psicopedagógicos.

Incluso, esta política está respaldad por estudios especializados que toman en cuenta el nivel de experiencia que deben tener para cumplir con los objetivos educativos. La elección de una fecha corte concreta se presenta como un método que favorece el ajuste a los ciclos escolares y redunda en beneficios formativos para el alumnado.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Natty Tafur Licenciada en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza con especialización en medios digitales y gestión pública. Cuenta con más de 13 años de experiencia en medios públicos y privados.