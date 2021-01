En la última semana Aislinn Derbez ha sido vinculada con el fotógrafo Jesh de Rox por un viaje juntos que habrían realizado a Hawái (Estados Unidos). Ambos han compartido los mismos paisajes en redes sociales, pero no publicaron alguna fotografía juntos.

Es así que el actor mexicano Mauricio Ochmann, ex pareja de la hija de Eugenio Derbez, fue consultado sobre su vida amorosa y la opinión sobre este presunto nuevo romance.

Un reportero del programa “Suelta la sopa” lo esperaba en el aeropuerto de Los Ángeles y el protagonista de “Victoria” decidió hablar. “Yo bien, en amor propio. Disfrutando mucho a mis hijas”, señaló el artista sobre su estado sentimental.

Del mismo modo, Mauricio Ochmann manifestó su incomodidad por los rumores de nuevos romances que aparecen en diferentes medios de comunicación. “No puede ser. Actriz con la que trabajo, compañera con la que trabajo, ahí me andan enrollando, pero no, la verdad, no”, sentenció.

Sobre Aislinn y Jesh de Rox, afirmó que ella no necesita su aprobación para iniciar una romance. “Está en todo el derecho de rehacer su vida en el momento que ella lo quiera hacer y así será en el momento que ella lo decida”, concluyó.

