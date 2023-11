Este viernes 24 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Mega Millions, una de las famosas loterías en Estados Unidos, que entrega millonarios premios en dólares a sus afortunados ganadores. Quienes quieran tener una oportunidad de estar entre los ganadores, deben residir uno de los 44 estados participantes del país norteamericano, en el distrito de Columbia o en las Islas Vírgenes. Asimismo, los interesados en probar suerte deben consultar con la lotería de su estado (si tiene permitido participar) para conocer el horario límite para comprar sus boletos. Revisa en esta nota de Depor la lista de ganadores.

Resultados del Mega Millions del 24 de noviembre

Números ganadores: Por definir.

Mega Ball dorada: Por definir.

Mega Millions del martes 21 de noviembre

Mega Millions 21-11

Sobre Mega Millions

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como el Gran Juego. El primer sorteo tuvo lugar el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. Después de su emocionante crecimiento en 1997, se añadió un sorteo los martes en febrero de 1998. Los jugadores tuvieron una mayor variedad de números y una opción de “pago en efectivo” en enero de 1999. En mayo de 1999, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro.

En mayo de 2002, el juego multiestatal recibió el nuevo nombre de Mega Millions, Nueva York y Ohio se convirtieron en estados miembros y se cambiaron la matriz del juego y los montos de los premios para ofrecer a los jugadores más emoción. En septiembre de ese año, Washington se convirtió en el décimo estado miembro, seguido por Texas en diciembre de 2003. En junio de 2005, California se convirtió en el duodécimo miembro, consolidando a Mega Millions como el juego de jackpot multiestatal más jugado en el país.

El 31 de enero de 2010, 23 loterías estatales más se unieron a mega cuando entró en vigor un acuerdo histórico de venta cruzada entre Mega Millions y Powerball. Con más loterías uniéndose desde entonces, Mega Millions ahora se juega en 47 jurisdicciones: 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego de jackpot hasta esa fecha: $656 millones.

El premio mayor se dividió en tres partes: boletos ganadores en Illinois, Kansas y Maryland. Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado por un premio mayor de Powerball de $1,586 mil millones en enero de 2016. Mega Millions se unió al club de los mil millones de dólares el 23 de octubre de 2018, con un premio de $1,537 mil millones. Este fue otro hito más, ya que el premio de Carolina del Sur fue el premio de lotería más grande del mundo ganado con un solo boleto. Ese récord en la industria del billete único se mantuvo durante más de cuatro años.

Mega Millions se convirtió en el primer juego con jackpot en ofrecer premios de segundo nivel de hasta $5 millones cuando se relanzó con una nueva matriz el 19 de octubre de 2013. En poco más de cuatro años con 5 de 75 más 1 de 15 Matrix, hubo 571 ganadores de Match 5, incluidos 65 que valieron más que el premio base de $1 millón al incluir el Megaplier opcional. Veintiocho de ellos fueron boletos ganadores de $5 millones.

Para satisfacer la demanda pública de premios mayores más frecuentes y premios mayores de nivel inferior, Mega Millions introdujo una nueva matriz el 28 de octubre de 2017, con un precio de boleto de $2 y un premio mayor inicial de $40 millones. Los premios mayores no solo aumentarán más rápido y serán más altos, sino que el cambio en la estructura de premios significa que los jugadores ahora tienen muchas más posibilidades que nunca de ganar el premio de segundo nivel de $1 millón (o hasta $5 millones con el Megaplier opcional).

Mega Millions sigue siendo el único juego en los EE. UU. que ofrece un premio de segundo nivel de hasta $5 millones, con ese Megaplier opcional y el único que ha otorgado cuatro premios mayores que superan los mil millones de dólares. Con su relanzamiento en 2017, Mega Millions introdujo una innovadora opción de juego Just the Jackpot. Disponible en muchos estados, esta opción pionera en la industria permite a los jugadores comprar dos oportunidades de ganar el premio mayor por solo $3,00. Estos boletos de Just the Jackpot no son elegibles para ningún otro nivel de premio.