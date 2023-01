Chaparro Chuacheneger, uno de los personajes más famosos de Internet por protagonizar memes y videos virales, anunció que se retira de las redes sociales.

Mediante un video publicado en Facebook, Alejandro Rodríguez, encargado de dar vida al mencionado personaje, señaló que puede decir adiós después de haber conseguido una gran suma de dinero gracias a su trabajo.

“Hola, buenas noches, les saluda Alejandro Rodríguez, antes conocido como Chaparro Chuacheneger. Fue un personaje muy bonito que me dio muchas alegrías, amistades, conocí muchas personas, lugares. Este personaje fue odiado, criticado por muchos, pero así como fue criticado, fue bienvenido en muchas familias y las hizo feliz”, dijo el sujeto, quien acumula millones de seguidores.

Según contó, ya no tiene la necesidad de seguir dando vida al Chaparro Chuacheneger. Ahora, apunta a tomarse unas vacaciones en París, Francis, para después seguir con acciones benéficas.

“Gracias a los millones y millones de reproducciones gané mucho, pero mucho dinero que ahora no sé ni qué hacer. Ya compré terrenos, negocios, tengo muchos carros y casas. En realidad ya no sé qué hacer con tanto dinero que voy a llegar a volverme loco; la verdad no creo acabármelo. Ahorita en una hora sale mi avión privado, me voy a París a pasar unos días”, agregó.

Para cerrar su video, aseguró que dará de baja sus cuentas en redes sociales, aunque estas aún se encuentra activas e incluso continúa subiendo contenido.

“Se los agradezco a toda la fanaticada por seguirme y esta página. ¡Chaparro Chuacheneger se cierra para siempre! Saludos de parte de Alejandro Rodríguez”, concluyó.

Aunque el hombre grabó el clip en un tono serio y sin caracterizar a su popular personaje, algunos usuarios aseguraron que se trataría de una broma, ya que el sujeto suele llevar a cabo este tipo de engaños.

“A todos se les puede acabar el dinero, así que deja de ser ridículo Alejandro Rodríguez, pues para eso está Chaparro Chuacheneger”; “Si me dan risa sus memes y así pero este video es la cosa más patética que en mi vida pude ver y escuchar”; “Esto es solo un video más de comedia, el don no tiene ni donde vivir, incluso ni ha salido de México y ya anda con tonterías de que se va a París”; escribieron las personas.

Quién es el ‘Chaparro Chuacheneger’

El Chaparro Chuacheneger es un conocido comediante mexicano de 37 años decidió dedicarse de lleno a compartir contenido en las redes sociales tras convertirse en una celebridad viral.

Alejandro Rodríguez, su nombre verdadero, se convirtió así en un influencer que acumula millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Desde el 2018, se volvió viral cuando empezó a subir memes, fotos y videos humorísticos. En algunos cortos ironiza sobre las razones por las cuales no puede trabajar y en otros dice que “Ya no quiero ser guapo”.

Versión peruana

A mediados de 2022, Trome se dio a conocer la historia de un hombre peruano que es idéntico al Chaparro Chuacheneger. Se llama Jonathan Sinarahua Panaifo, nacido en Yurimaguas, y se dedica a trabajar como albañil en el Callao.

Debido a sus muecas y su curioso peinado, este hombre de 27 años se hizo conocido como la versión peruana del comediante mexicano.

Tras publicar su primer video en redes sociales, obtuvo una gran recepción y alcanzó miles de reproducciones en cuestión de horas.

Tras su gran parecido, el propio Chaparro Chuacheneger reconoció su talento y le agradeció su imitación.

“Ya somos dos en el mundo, un peruano y un mexicano”, dijo el Chaparro Chuacheneger peruano entre risas.