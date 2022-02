Michael Bublé y Luisana Lopilato no pueden estar más felices ¿La razón? Pues están esperando su cuarto hijo y lo anunciaron emocionados a través de sus redes sociales.

“Ooops! We did it again… bebit@ en camino”, escribieron en una publicación que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram y con la que sorprendieron a todos sus seguidores.

El post estuvo acompañado de dos fotos: en la primera, el canadiense abraza por la espalda a su esposa y toca su vientre, mientras que en la segunda, los hijos de la argentina besan su pancita.

Las imágenes fueron tomadas en la ciudad canadiense de Vancouver y se ve a la familia rodeada de nieve. Hasta le momento, la famosa pareja no ha revelado el sexo del bebé que esperan.

Los rumores de que Luisana Lopilato esperaba su cuarto hijo se iniciaron luego que se publicara un adelanto del video de “I’ll Never Not Love You”, la nueva canción de Michael Bublé, pues la actriz apareció luciendo una prominente ‘pancita’.

El estreno de material audiovisual avivó las especulaciones pues justo al final, hicieron un guiño al clip de “Haven’t Met You Yet...”, que protagonizaron hace exactamente 13 años, y sus tres hijos los acompañaron. Horas después, la pareja confirmó la noticia.

Cabe recordar que Michael Bublé y Luisana Lopilato se comprometieron en 2009 y se casaron dos años después, primero en Argentina y luego en Canadá. Los artistas son padres de Noah, de 8 años, Elias, de 6, y Vida, de 3.

