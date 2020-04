“Milagro en la celda 7” (“Koğuştaki Mucize” en su idioma original y “Miracle in Cell No. 7” en inglés) es una película turca que ha causado sensación entre los usuarios de Netflix en el mundo. Se trata de una nueva adaptación de “A Gift From Room 7”, un largometraje surcoreano dirigido por Lee Hwan-kyung y estrenada en 2013 con tal éxito que inspiró algunos remakes.

La versión India se llamó “Pushpaka Vimana” y se lanzó en 2017) y la filipina recibió el nombre de “Miracle in the Cell No. 7” y se estrenó el mismo año que la versión turca, es decir en el 2019. Asimismo, Indonesia prepara otro remake para el 2020.

Dirigida por Mehmet Ada Öztekin, “Milagro en la celda 7” llegó a Netflix a fines de marzo de este año, y al igual que las otras versiones tiene algunas diferencias con respecto a la película original. A continuación te contamos como terminó la versión turca y la surcoreana.

¿CÓMO TERMINÓ LA VERSIÓN TURCA DE “MILAGRO EN LA CELDA 7”?

“Milagro en la celda 7” narra la historia de un joven padre con discapacidad intelectual y su hija Ova, quienes viven en una humilde casa en la colina junto a la abuela de este llamada Fatma. El amor incondicional que siente Memo por su hija lo lleva a hacer de todo por ella, a pesar de su condición mental y la desgarradora trama que refleja la injusticia y discriminación hacia él por su retraso mental y nivel económico, lo que ha hecho que el film se convierta en un éxito y provoque un mar de lágrimas en sus espectadores.

Tras ser arrestado y condenado por la muerte de Seda, la hija de un oficial de alto rango que cayó accidentalmente por un acantilado, Memo es llevado a la cárcel, donde es golpeado por los otros reclusos por considerarlo un asesino de niños. Pero cuando descubren su discapacidad, un exmiembro de la mafia logra llevar a Ova a la celda de su padre para que pueden despedirse.

Cuando el director de la prisión se entera de todo intenta ayudar a Ova y busca al testigo, un soldado desertor; sin embargo, cuando lo lleva ante el padre de Seda este le dispara en la cabeza. Sin otra manera de demostrar su inocencia Memo es ejecutado. Y es aquí precisamente donde ocurre en milagro en la celda 7.

En un flashback, se muestra que dos días antes de la ejecución Akorozlu conspiró con el alcaide para salvar a Memo. Un prisionero llamado Yusuf Aga, quien se culpa por la muerte de su hija, se ofrece a morir en lugar de Memo, así que los guardias intercambian al padre de Ova por Yusuf Aga en el último minuto y este es ejecutado. Para que el padre de Seda no note el cambio el exmiembro de la mafia provocan un accidente automovilístico y evitan que este asista a la ejecución.

Más tarde, el alcaide saca a escondidas a Memo y lo reúne con Ova. Luego del emotivo reencuentro de padre e hija suben a una pequeña embarcación y reciben indicaciones para empezar una nueva vida.

¿CUÁL ES EL FINAL ORIGINAL DE “MILAGRO EN LA CELDA 7”?

En “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” el protagonista se llama Lee Yong-gu, y de igual forma es condenado a muerte por un crimen que no cometió, el fallecimiento de la hija del comisionado de policía.

Lee Yong-gu tiene una última oportunidad para demostrar su inocencia ante el juzgado, sin embargo, el comisionado lo amenaza con lastimar a su hija Ye-sung si él no confiesa su supuesto crimen. Para proteger a su pequeña, el protagonista admite su culpabilidad y es condenado a la horca.

Tras un fallido intento de escape, Lee Yong-gu finalmente es asesinado, a diferencia de la versión turca donde otro hombre toma su lugar y Memo logra escapar y reencontrarse con su hija Ova.

Años después de la muerte de su padre, Ye-sung, convertida en abogada, logra demostrar la inocencia de Lee Yong-gu. Luego de conseguir su objetivo, decide visitar la celda 7 y la prisión, recuerda el intento de último intento escape de su padre.