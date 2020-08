Miley Cyrus siempre se ha mostrado como una amante de los animales. Esta vez la cantante adoptó en un albergue a un perro que fue abandonado hace varios meses en la ciudad de Fresno en California. Cyrus no tuvo mejor idea que bautizarlo como “Kate Moss”, en honor a la modelo británica.

Según el portal TMZ, la bulldog se encontraba deambulando por Fresno en abril y dio a parar a una estación de bomberos. Es ahí donde descubren que tenía un cuadro de deshidratación y estaba infestada de pulgas.

El perro pasó una semana en dicha estación hasta que un familiar de los hombres de rojo decidió llevarla a un albergue. Es así que fue entregada a The Wagmor Hotel and Pet Spa en Los Ángeles.

Daisy, el nombre que le pusieron en el albergue, estuvo varios meses sin ningún adoptante hasta que llegó la cantante estadounidense a querer ayudarla pero terminó llevándosela a casa.

“¿Recuerdas nuestra dulce Daisy? ¡La tuvimos por un tiempo sin ningún adoptante a la vista! Y luego vino la dulce Miley (Cyrus) a acoger y tratar de ayudarla a encontrar un hogar y se convirtió en un fracaso de acogida”, señaló el albergue en su red social.

Se conoce que la intérprete de “Malibu” ya ha adoptado otros perros de dicho albergue en el pasado. “Este perro no se aparta de mi lado. No sé cómo podría no tenerla. Por cierto, el nuevo nombre del perro es ‘Kate Moss’”, comentó la cantante pop según el citado medio.

La cantante se dejó fotografiar con su nueva mascota. (Instagram: @wagmorpets).

