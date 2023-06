Cada 18 de junio desde 2005, conmemoramos el Día del Orgullo Autista, una celebración de la neurodiversidad del espectro autista, una fecha cuyo propósito es concientizar y sensibilizar a las personas sobre la existencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, y cuyos problemas radican en la comunicación e interacción social, así como en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Ello, con el fin disminuir la discriminación e impulsar la aceptación de la sociedad hacia las personas neurodivergentes que presentan esta condición y merecen respeto, acompañamiento y un trato igualitario.

Las cifras más actuales respecto al TEA ameritan atención y tomar acción. En el mundo, de cada 160 niños, uno tiene TEA, según reveló la Organización Mundial de la Salud en el 2022; mientras que en Perú, cifras del Minsa datan que para el 2019 ya se habían reportado 15,625 personas con TEA, siendo el 90.6% casos de menores de 11 años. Asimismo, el 81% se trataba de varones.

Diversos estudios revelan que las personas con TEA, por lo general, tienen distintas maneras de aprender, moverse o prestar atención. Y si bien, tienen muchas características similares, la Licenciada Azucena Calsina Quispecondori, terapeuta del lenguaje y directora de Rehabilitación Perú, un centro dedicado a atender casos de TEA infantil, comenta que cada persona con autismo es única y con características propias. “No todos los niños con TEA son no verbales, no todos tienen conductas agresivas, algunos tienen ciertas habilidades más desarrolladas que otras y algunas más por desarrollar. Cada uno es distinto y debe recibir un tratamiento personalizado. Por eso es que ahora hablamos ya no solo de autismo sino de un espectro autista, porque estamos frente a un universo amplio”, señala.

En ese sentido, la especialista enlista algunos mitos y realidades en torno al TEA que considera importantes aclarar:

¿Las personas con TEA no entienden y tampoco hablan? MITO. Si bien tienen dificultades para ello, con intervenciones tempranas y tratamiento pueden desarrollar esa área. ¿El autismo tiene su origen en malos cuidados o falta de amor? MITO. La falta de amor y atención puede influir en el desarrollo de todo niño, con o sin TEA, sin embargo no es el origen de esta condición pues existen muchas familias unidas y padres amorosos que tienen hijos autistas. ¿El autismo no tiene cura porque no es una enfermedad? REALIDAD. No estamos frente a una enfermedad, sino a una condición que requiere de tratamientos para mejorar la calidad de vida, desde una mayor independencia en las actividades de la vida diaria hasta la comunicación, aspectos conductuales y emocionales. ¿Todas las personas con TEA son super inteligentes? MITO. No es así, realmente dependerá de cada uno. Es verdad que las personas con TEA pueden tener intereses muy específicos y al concentrarse en ello, logran desarrollar habilidades excepcionales en dichas áreas, pero no se aplica a todas las personas con esta condición. ¿Las terapias realmente ayudan a los niños y niñas con TEA? REALIDAD. Las terapias justamente están destinadas a ese fin. Existen terapias de lenguaje, ocupacionales con enfoque en Integración sensorial y conductuales. Cada una tiene el propósito de brindar herramientas al menor para desarrollarse y poder vivir de la mejor manera pese a las limitaciones de esta condición. ¿Las terapias tienen resultados inmediatos? MITO. Las terapias se llevan a cabo en sesiones, por lo tanto los resultados pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Existen factores que favorecen los mejores resultados, como:- Involucramiento de los padres en el tratamiento.- Trabajo del equipo interdisciplinar: Terapeutas de lenguaje, ocupacional y conductual, neuropediatra, familia y apoyo escolar(profesores).- Constancia en la presentación de estímulos de forma organizada. Cada niño con TEA en particular, responde según su nivel de maduración y de severidad; más esto no es del todo determinante para su evolución. ¿Los niños con TEA que aplican SAAC ya no van a hablar? MITO. Los SAAC (SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE LA COMUNICACIÓN basados en pictogramas, por ejemplo, como apoyo visual), sirven para incrementar la comunicación verbal ya adquirida y potenciarla, mientras que, en el caso de niños no verbales, como “alternativa” para generar intención comunicativa y que una vez ganada; en los que logran ser orales, se continúa temporalmente y los que no, se asienta como un modo efectivo de comunicación.

Sobre las terapias, la licenciada Azucena Calsina Quispecondori hace hincapié en la importancia de este tratamiento para los menores con TEA. “Las personas con TEA tienen una amplia variedad de formas y poseen grados de severidad. Por ello es importante identificar con un profesional en neuropediatría la etapa y nivel del diagnóstico de TEA del niño o niña, y en base a ello, saber con qué terapias iniciar, la frecuencia y los métodos”, menciona.

Finalmente, la directora del centro Rehabilitación Perú hace un llamado a tomar acción tras el diagnóstico de TEA: “En esta fecha importante se habla mucho de la prevención y diagnóstico temprano del TEA, y es un tema realmente importante. Pero también es importante y sobre todo necesario hablar sobre el siguiente paso luego de recibir el diagnóstico. Sabemos que es una noticia dura para los padres y necesitan tiempo e incluso apoyo psicológico para sobrellevarlo, sin embargo, cada minuto es tiempo a favor de los niños para ser intervenidos. No permitamos que la desinformación acerca de las terapias y todo lo que conlleva: tiempo, compromiso e involucramiento sean factores que no les permitan avanzar”.