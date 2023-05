Durante una entrevista en Chile, la extraordinaria cantante mexicana Natalia Lafourcade, se dio un tiempo para enviar un emotivo mensaje a las mamás del Perú por la celebración del día de las madres.

“Este mensaje va para todas las mamacitas lindas del mundo en especial a las mamitas del Perú. Les mando todo mi cariño, pasénla muy lindo y que las apapachen mucho” dijo la artista.

Durante el saludo, la intérprete de “Hasta la Raíz” aprovechó las cámaras para asegurar su pronta presentación en Lima, que promete ser inolvidable para todos sus fans.

“Nos vemos el próximo 20 de agosto en Arena 1. No se pierdan este concierto que es dedicado a todas las flores hermosas del mundo. Les mando todo mi amor” aseguró Natalia.

Cabe recordar que la cantautora mexicana, Natalia Lafourcade, regresa a Perú para presentar un único concierto el próximo 20 de agosto en el Arena 1 de San Miguel. La artista entregará una noche mágica que recorrerá lo mejor de su repertorio y todo el universo creativo de su reciente álbum “De todas las flores¨.

Natalia llegará acompañada por una banda de músicos de varios territorios, muchos provenientes de su tierra veracruzana, este nuevo concierto invita al público a sumergirse en el universo de la artista, donde las emociones nos llevan a recorrer su carrera: desde la presentación de su nuevo álbum hasta esas canciones que ya son parte de nuestra identidad.

Luego de 4 álbumes recorriendo el folclore de Latinoamérica, Natalia vuelve al terreno de lo personal para cosechar “De Todas las Flores”, su primer álbum completamente inédito en 7 años.

“Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, cuenta Natalia. “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”

Hasta el momento, Natalia Lafourcade ha recibido 28 nominaciones a los Latin Grammy, de las cuales ganó 15. La última vez que triunfó fue en la categoría mejor video musical versión larga con “Hasta la raíz, el documental”. Asimismo, fue nominada hasta en ocho oportunidades a los Grammy Awards, de las cuales obtuvo tres.

Otro de los momentos que significó mucho para Natalia Lafourcade ocurrió en el 2018, cuando se presentó en los Premios Óscar para cantar el single principal de la película mexicana “Coco”, que obtuvo el reconocimiento como mejor canción original.

El punto de venta de los boletospara el tour “De tods las flores” es a través de la web: https://www.joinnus.com/

