Netflix se ha convertido en una de las compañías más populares del mundo. Considerado como una de las pioneras en el contenido streaming, Netflix se ha posicionado como una plataforma vital para todos los amantes de las series de televisión y las películas, teniendo un enorme catálogo a la mano de cualquier género para disfrutar por Internet.

Pero la plataforma no ha crecido por ser estática. Constantemente agregan y quitan contenido de su web para poder añadir nuevos títulos u otros antiguos que la audiencia consume bajo demanda. Es así como en Netflix los amantes del anime han podido ver “Evangelion", “Naruto”, “Death Note” así como nuevas series como Ragnarok, “I Am not Okay With This” y “Locke & Key”.

¿Cada cuánto tiempo hace la renovación de su catálogo Netflix? Si bien no es que la compañía cambie de un momento a otro todo su catálogo, usualmente las series que se van del sitio de streaming lo hacen en grupo a lo largo de todo el mes, así que a fin de cada mes se hace una revisión de qué series y películas se irán y qué otras se estrenarán con el pasar de los días.

Entonces, ¿qué series y películas ya no estarán disponibles en la plataforma de Netflix? En este artículo haremos un repaso de todos los títulos que se irán progresivamente del sitio web, conforme vayan agregando nuevos estrenos para el disfrute de sus espectadores.

¿QUÉ TÍTULOS SE IRÁN DE NETFLIX EN MARZO?

Kill Bill es una de las películas que se irán del catálogo de la plataforma en marzo (Foto: Netflix)

4 de Marzo del 2020

F the Prom

7 de Marzo del 2020

Blue Jasmine

The Jane Austen Book Club

The Waterboy

9 de Marzo del 2020

Eat Pray Love

14 de Marzo del 2020

Men in Black

Men in Black II

Mystery Science Theater 3000 Collection : Classic: Collection 3

15 de Marzo del 2020

Coraline

Men in Black (Foto: Netflix)

17 de Marzo del 2020

Being Mary Jane: Las Series, temporadas 1-4

19 de Marzo del 2020

The L Word: Temporadas 1-6

Zodiac

24 de Marzo del 2020

Disney’s A Wrinkle in Time

30 de Marzo del 2020

Batman Begins

Charlie’s Angels

Charlie’s Angels: Full Throttle

Death at a Funeral

Drugs, Inc.: Temporada 5

Hairspray

Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

New York Minute

P.S. I Love You

Paranormal Activity

Small Soldiers

The Dark Knight

The Lord of the Rings: The Return of the King

The Lord of the Rings: The Two Towers

Wild Wild West

