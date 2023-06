Netflix con el propósito de superar su crisis económica, decidió hacer cambios en sus planes para hacer frente a las cuentas compartidas, incluso creó opciones más económicas con publicidad. La novedad ahora es que ha decidido eliminar su plan básico.

El gigante del streaming se enfrenta a una dura competencia tras la aparición de otras plataformas como las de Walt Disney Co. , Amazon.com Inc. y HBO Max de Warner Bros. Discovery Inc. Por ello, cada cierto tiempo viene anunciando, además de sus estrenos, cambios en los planes de suscripción, los cuales varían según el país. Esta vez se ha producido un cambio en Canadá. Conoce más.

¿QUÉ PLAN DE SUSCRIPCIÓN ELIMINÓ NETFLIX?

Netflix eliminó del mercado de Canadá su plan básico de 9,99 dólares canadienses por mes, una suscripción que permitía a los usuarios poder ver todo su contenido con una calidad de 720p sin anuncios.

Sin embargo, quienes ya cuenta con este tipo de suscripción, la podrán mantener: “El plan básico ya no está disponible para miembros nuevos o que se reincorporan. Si actualmente está en el plan básico, puede permanecer en este plan hasta que cambie de plan o cancele su cuenta”, indica Netflix en la sección de planes y precios para Canadá. De esta manera, el país se ha quedado con el plan estándar con anuncios, estándar y premium.

La medida, de momento, solo se aplica a Canadá. Al revisar los planes de países como España, Perú, Chile y Estados Unidos, hemos podido comprobar que estos se mantienen sin cambios.

Canadá se queda con tres planes de suscripción para la plataforma streaming (Foto: Pixabay)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ELIMINACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE NETFLIX?

El hecho de que Netflix haya eliminado su plan básico en Canadá, puede ser el primer paso de que una medida similar se replique en otros países, indica el portal Sensacine, aunque no descarta que se trate de algo puntual, ya que los planes internacionales de Netflix varían ampliamente en características y precios.

En ese sentido, a modo de ejemplo, menciona que India tiene un plan móvil que cuesta unos 149 rupias al mes (menos de dos dólares). Por lo tanto, esto podría ser solo una característica propia de Canadá o una prueba de cómo iría Netflix si eliminase el plan básico en todos los países, añade el portal.