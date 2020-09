Cuando Reed Hastings fundó Netflix, desarrolló una filosofía corporativa y un conjunto de principios de gestión que cuestionaban los conocimientos tradicionales, y que la convirtieron en una de las compañías más ingeniosas del mundo.

Ahora, por primera vez y junto a Erin Meyer, revelan los detalles que lo llevaron a desarrollar este la inusual cultura corporativa que llevó a Netflix a convertirse en unos de los principales servicios de entretenimiento en el mundo,

“Aquí no hay reglas: Netflix y la cultura de la reinvención”, de Reed Hastings y Erin Meyer se inspira en cientos de entrevistas con empleados y exempleados de Netflix de todo el mundo y en historias exclusivas que dan cuenta de los fallos y aciertos de la trayectoria del CEO Reed Hastings.

El libro narra la fascinante historia de esta filosofía radical que no se había contado hasta ahora. Junto con Erin Meyer, autora de bestsellers como “The Culture Map” y una de las mentes más influyentes en el mundo de los negocios, Reed Hastings analiza en profundidad las ideologías polémicas que conforman el ADN de Netflix y que le han valido la admiración del mundo empresarial.

Los revolucionarios principios de Hastings dan más valor a las personas que a los procesos; anteponen la innovación a la eficiencia y buscan brindar contexto a los empleados en lugar de controlarlos. En Netflix, no hay políticas de vacaciones ni de gastos. En Netflix, eres parte de un equipo estrella, no de una familia. En Netflix, no intentas complacer a tu jefe; en cambio, expresas tus opiniones con franqueza. En Netflix, los empleados no necesitan aprobación, y los sueldos son los mejores del mercado.

Cuando Hastings y su equipo idearon estos principios poco ortodoxos, desconocían las implicaciones y los resultados. Sin embargo, en poco tiempo, sus métodos generaron una vertiginosa evolución sin precedentes, con la que Netflix se convertiría rápidamente en una de las marcas más prestigiosas del mundo.

Este libro saldrá a la venta en Perú a partir del 17 de octubre (en versión E-book a partir del 17 de septiembre) y estará disponible en Crisol, Buscalibre, Ibero, SBS, El Virrey y Entre Páginas.

SOBRE LOS AUTORES:

Reed Hastings es un empresario que ha revolucionado la industria del entretenimiento desde que cofundó Netflix en 1997, de la que ha sido presidente y CEO desde 1999. Su primera compañía, Pure Software, nació en 1991, y fue adquirida poco antes del lanzamiento de Netflix. Reed fue presidente de la Junta de Educación de California entre 2000 y 2004, y es un filántropo de la educación. Ha sido consejero de varias organizaciones académicas de Estados Unidos. Su formación incluye estudios en Bowdoin College y Stanford University. Entre una universidad y otra, viajó con el Cuerpo de Paz para enseñar matemáticas en el sur de África.

Erin Meyer es la autora de “The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business”, y catedrática en INSEAD, una de las escuelas de negocios internacionales más reconocidas del mundo. Su obra se ha publicado en Harvard Business Review, The New York Times y Forbes. En 2019, Erin fue elegida por Thinkers50 como una de las pensadoras más influyentes del sector empresarial en el mundo. Recibió una licenciatura en Administración de Empresas de INSEAD en 2004 y actualmente vive en París, Francia. En 1994 y 1995, Erin también colaboró con el Cuerpo de Paz como profesora voluntaria en el sur de África.

