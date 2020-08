El entrenador de los Miami Dolphins, Brian Flores, es el protagonista de un nuevo video viral tras revelar en conferencia de prensa, este viernes 28 de agosto, que en el pasado vivió una experiencia traumática durante la cual efectivos policiales le apuntaron a la cabeza.

“Todos sabemos y comprendemos que las cosas no están en el sitio donde deben estar. vamos a reunirnos para hablar sobre algunas cosas que podemos poner en marcha. Para intentar crear algo diferente, para generar algún cambio. Pero vamos a entrenar”, declaró Flores tras comunicar la decisión de mantener el entranamiento programado para el viernes pese al boicot observado por otros equipos de la NFL en protesta contra la agresión sufrida por Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin.

“Vamos a ver. Ustedes ya lo saben, yo he vivido esto. He crecido en este lugar. Ustedes ya lo saben, yo he vivido esto. He crecido en este lugar, oficiales de la policía me han apuntado con un arma en la cabeza. No es algo que me tome a la ligera, o que este equipo se tome a la ligera”, recordó Flores.

“He mantenido muchas conversaciones, ustedes también, sé que Kavon [Frazier] ha hablado de su situación. Integrantes de mi equipo desafortunadamente han vivido otras experiencias. Necesitamos un cambio. Aquí es donde estoy con esta situación”, agregó.

Equipos de la NFL cancelaron entrenamientos en protesta por racismo

Varios equipos de la liga de football americano (NFL) cancelaron los entrenamientos programados este jueves 27 de agosto sumándose a las protestas de la NBA y otros deportes contra el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake.

A solo dos semanas del inicio programado de la temporada 2020, los Green Bay Packers, los Indianapolis Colts y los New York Jets renunciaron a sus prácticas de este jueves.

“Los Colts no practicarán hoy”, dijo la franquicia de Indianápolis en un comunicado. “En su lugar, el equipo utilizará el día para discutir y trabajar hacia lograr un impacto social duradero e inspirar un cambio en nuestras comunidades”.

El Washington Football Team también pospuso un partido de entrenamiento programado en su estadio FedEx Field.

“Los jugadores, entrenadores y personal de football se reunirán como familia del football y continuaremos nuestro diálogo abierto sobre los temas de racismo e injusticia social en nuestro país”, dijo el entrenador Ron Rivera en una declaración la noche del miércoles. “Estamos todos juntos en esto”.

El deporte estadounidense reaccionó con indignación al ataque a tiros de la policía contra Jacob Blake en Kenosha (Wisconsin), un nuevo episodio de brutalidad policial contra la población negra en Estados Unidos.

En un boicot sin precedentes en la NBA, los Milwaukee Bucks se negaron a jugar el miércoles su partido de playoffs contra Orlando Magic, lo que precipitó la suspensión de toda la jornada. Otros equipos de las Grandes Ligas de béisbol y de la liga de fútbol norteamericana (MLS) se sumaron a la protesta así como la tenista japonesa Naomi Osaka, quien se retiró de las semifinales del torneo de Cincinnati.

Este torneo, que se disputa en Nueva York como antesala del Abierto de Estados Unidos, que se inicia a fin de mes, anunció posteriormente que aplazó todas las semifinales de este jueves hasta el viernes.

(Con información de AFP)