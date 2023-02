Por medio de las redes sociales, se dio a conocer el caso de un niño que creó una placa de YouTube a su papá poco después de superar los 2 mil seguidores en su canal.

Mediante su perfil, llamado “Tesoros Turísticos De Boyacá”, el hombre se dedica a mostrar los sitios turísticos de Boyacá, municipio ubicado en la Provincia de Márquez (Colombia).

Recientemente, publicó un video en donde muestra el conmovedor gesto de su pequeño. “Hoy me encuentro con mi pequeño hijo, Ángel Emanuel, que fue el gestor de este gran homenaje que me hizo en Navidad: me dio una placa conmemorativa por los 2.430 suscriptores que tenía para ese entonces”, dijo el sujeto.

En poco tiempo, los internautas, conmovidos por lo sucedido, empezaron a suscribirse en el canal de YouTube del padre. Para inicios de febrero, el hombre llegó a superar los 33 mil seguidores.

“Quiero agradecer a las personas que emprendieron esta campaña para ayudarnos a conseguir seguidores y que nuestro proyecto sea visibilizado de una manera importante. Es un proyecto que trabaja por resaltar todo ese valiosísimo patrimonio cultural, material e inmaterial de Boyacá”, agregó.

“Nos están dando la oportunidad a nosotros como familia de trabajar en un emprendimiento que se enfoca en la promoción turística y cultural del departamento”, concluyó.

Los nuevos seguidores del hombre lo felicitaron por dar a conocer su ciudad y por tener un hijo tan noble.

“Estas son a las personas que debemos seguir”; “Esa placa no tiene precio”; “Esperamos que su canal siga creciendo”; “Tu hijo merece un premio”; “Esta es a la gente que deben hacer famosa”; “Les deseo lo mejor en esta aventura”; “Nos da felicidad ver ese detalle tan valioso”, escribieron las personas.

¿De dónde proviene el nombre Boyacá?

Boyacá es un municipio colombiano ubicado en la Provincia de Márquez, en el departamento homónimo de Boyacá. Dista 15 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento, señala Wikipedia.

El nombre de Boyacá proviene del muysc cubun (idioma muisca). Boica significa “cercado del cacique” o “región de mantas”. Boy significa “manta” y ca, “cercado, fortaleza o mansión del Soberano”.