16 proyectos de ley es la cantidad de propuestas que los parlamentarios han presentado en el Congreso del Perú para permitir que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan retirar un porcentaje de su fondo de pensiones para pagar deudas o iniciar un negocio que los ayude a tener un ingreso extra. Por ahora, solamente se han debatido tres de esas propuestas y se ha dado a conocer la posible cantidad que los aportantes podrían retirar si se llega a aprobar un nuevo retiro. Para conocer más sobre el tema, Depor ha preparado esta nota.

¿Aprobaron el nuevo retiro de la AFP 2023?

Todavía no, ya que en el Congreso siguen analizando cada una de las propuestas que han presentado los parlamentarios respecto al tema. Y es que, antes de aprobar un nuevo retiro para analizar cuidadosamente que la situación beneficie a los aportantes y no los afecte en el futuro.

¿De cuánto será el monto de AFP que permitirán retirar?

No hay una cantidad determinada porque todavía no aprueban un nueva liberación de los fondos de pensiones. Aunque, el presidente de la Comisión de Economía del parlamento, César Revilla (Fuerza Popular) ha indicado en una entrevista a Andina que lo mejor es que el monto sea equivalente a 1 UIT (S/4,950) o 2 UIT (S/9,900) como máximo. Tener en cuenta que la mayoría de los congresistas piden en sus proyectos que la cantidad permitida sea equivalente a 4 UIT.

¿Existe un link para realizar el Retiro AFP 2023?

No porque la propuesta todavía no está aprobada, así que no se ha compartido ningún enlace para hacer el trámite. Recuerda que en el momento que ocurra, el Gobierno estará informando en sus redes oficiales.

¿En qué fechas debatieron los proyectos para el retiro de hasta 4 UIT de la AFP 2023?

Debido a la insistencia de diversos parlamentarios para que se debata la posibilidad de que los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan realizar un nuevo retiro de hasta 4 UIT de sus fondos, ya se han realizado dos debates sobre el tema: miércoles 4 de octubre (analizaron dos proyectos) y miércoles 18 de octubre (debatieron una propuesta).

¿Cuáles fueron las conclusiones del primer debate sobre el retiro de la AFP?

El pasado 4 de octubre se debatió en el Congreso la posibilidad de permitir un nuevo retiro del fondo de pensiones a los afiliados a la AFP. En esa reunión se analizaron dos propuestas de las 14 que diferentes parlamentarios han presentado hasta el momento.

Proyecto de Ley 03585/2022-CR: consiste en retirar hasta 2 UIT (S/9.900) y propone mejorar los intereses ganados con depósito a plazo, fondos mutuos, garantía hipotecaria, entre otros. Sustenta Segundo Toribio Montalvo Cubas.

consiste en retirar hasta 2 UIT (S/9.900) y propone mejorar los intereses ganados con depósito a plazo, fondos mutuos, garantía hipotecaria, entre otros. Sustenta Segundo Toribio Montalvo Cubas. Proyecto de Ley 04190/2022-CR: propone disponer de hasta 3 UIT (S/14.850) debido a la crisis económica que afecta al país. Estará a cargo de Víctor Raúl Cutipa Ccama.

¿En qué quedó el segundo debate sobre el retiro de la AFP?

El debate sobre la propuesta de retiro de la AFP del congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) finalizó con el pedido del parlamentario a la Presidencia de la Comisión de Economía respecto a la importancia de la aprobación de su proyecto para que posteriormente pueda ser analizado en el pleno. Bellido propuso que los afiliados puedan solicitar el retiro de hasta un monto máximo de 4 UIT (S/19.800), pero en tres armadas.

Primer retiro : S/ 4.950 (1 UIT), que deberán ser depositados hasta 30 días después de hacer la solicitud.

: S/ 4.950 (1 UIT), que deberán ser depositados hasta 30 días después de hacer la solicitud. Segundo retiro : S/ 4.950, que deberán ser entregados como máximo 30 días luego de recibir el primer abono.

: S/ 4.950, que deberán ser entregados como máximo 30 días luego de recibir el primer abono. Tercer retiro: S/9.900 (2 UIT), que deberán ser depositados en el mismo tiempo de espera que los anteriores.

¿Cuáles son los proyectos pendientes de aprobación para el retiro de la AFP?

En la actualidad, en el Congreso hay 16 proyectos de ley que proponen permitir a los afiliados acceder a sus fondos. Hasta el momento se han debatido tres de ellos sin respuesta por parte de las autoridades encargadas de analizas las propuestas para decidir si permitirán o no.

Retiro AFP de 2 UIT (S/9.950) - Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) (YA SE DEBATIÓ)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Guido Bellido (Perú Bicentenario) (YA SE DEBATIÓ)

Retiro AFP de hasta 3 UIT (S/14.850) - Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) (YA SE DEBATIÓ)

Retiro AFP de hasta 4 UIT (S/19.800) - Digna Calle (Podemos Perú)

(Podemos Perú) Retiro AFP del 50% de fondos - Elías Ávalos (Podemos Perú)

(Podemos Perú) Retiro AFP del 70% de fondos - Américo Gonza (Perú Libre)

(Perú Libre) Retiro AFP del 50% de fondos para compra de vivienda - Patricia Juárez (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Retiro AFP de 3 UIT (S/14.850) - Víctor Flores (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Retiro AFP de 5 UIT (S/24.750) - Jaime Quito (No agrupados)

(No agrupados) Retiro AFP de 25% para pagar deudas con garantía hipotecaria - Melissa Córdova (Avanza País)

(Avanza País) Retiro AFP del 100% para compra de vivienda - Ilich López (Acción Popular)

(Acción Popular) Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - José Luna (Podemos Perú)

(Podemos Perú) Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Kelly Portalatino (Perú Libre)

(Perú Libre) Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular)

(Acción Popular) Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Luis Aragó n (Acción Popular)

n (Acción Popular) Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Flavio Cruz (Perú Libre)

¿Cómo descubrir cuánto dinero tengo en mi AFP en el 2023?

Para conocer el monto que tienes ahorrado en tu fondo de pensiones, de acuerdo con la AFP a la que perteneces, solo debes activar tu cuenta en cualquiera de los siguientes enlaces:

¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado?

Si no sabes a qué AFP estás afiliado, pues no te preocupes, ya que aquí te mostramos el paso a paso para que puedas obtener esta importante información:

Ingresar a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) .

Ve a la sección “Consultas y trámites”. Si no tienes cuenta “Regístrate”, pero antes lee las condiciones de uso y si estás de acuerdo, acéptalas y haz clic en “Siguiente”.

Ingresa tu número de DNI y un correo electrónico. Te llegará un código de verificación y luego de ello podrás activar tu cuenta.

Una vez que te hayas registrado y puedas acceder con tu usuario y contraseña, elige la opción “Reporte de situación previsional” y listo.

En caso seas extranjero(a), da clic en la opción correspondiente que te aparecerá en el punto 3.

¿Cuánto me descuentan de mi sueldo para la AFP?

Un 10% de tu sueldo va a tu fondo de pensiones (cantidad es dependiendo el salario)

Comisión por administración de la AFP.

El descuento depende si el afiliado está en comisión sobre el flujo (entre 13.21% y 13.43%) o en la comisión mixta (entre 11.74% y 12.41%).

¿Puedo solicitar el retiro de mi AFP bajo alguna modalidad?

Sí, gracias a la ley N° 30478, los afiliados tienen la posibilidad de solicitar la liberación del 25% de sus fondos de las AFP con el objetivo de utilizarlo para la cuota inicial de su primera vivienda o para amortizar el crédito hipotecario asociado a dicha propiedad. Por lo tanto, si estás considerando comprar una casa o departamento, puedes explorar esta opción para no depender completamente de tus ahorros.

