Cuando la sociedad empezaba a volver la normalidad con la vacunación, una palabra ha obligado a recordar que seguimos en tiempos de pandemia: Ómicron. Esta nueva variante del COVID-19 ha activado las alarmas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como considera “preocupante” por su alto nivel de propagación.

Esta nueva variante ha vuelto el virus más contagioso y ha hecho que los gobiernos empiecen a tomar medidas, como reducción de aforo y restricciones para los no vacunados para evitar una rápida propagación. A continuación, algunas cosas que debes saber, de acuerdo con el diario el Mundo de España.

5 COSAS IMPORTANTES QUE DEBES SABER SOBRE ÓMICRON, LA NUEVA VARIANTE DEL COVID-19

¿POR QUÉ ÓMICRON CONTAGIA MÁS?

Las mutaciones permiten que el virus entre más fácil en las células humanas y se vuelve más contagioso. Cuando hacemos una llave nueva en la ferretería cuesta más abrir la puerta, pero, con el uso, la llave se va afinando. Y lo mismo ha ocurrido con el virus: con el tiempo se va afinando. Además, hay un dato muy interesante de un estudio preliminar que apunta a que, en comparación con otras variantes, ómicron se multiplica 70 veces más rápido en los bronquios humanos. Así es como actúan los virus, dado que su objetivo es contagiar más para convertirse en patógenos endógenos, es decir, quedarse con nosotros para siempre.

¿POR QUÉ ÓMICRON PUEDE ESCAPAR A ALGUNAS VACUNAS?

Las vacunas contra el coronavirus se diseñaron tomando como referencia la llave, la proteína spike, de la variante original del virus. Las vacunas no están diseñadas para reconocer las 32 mutaciones presentes en esta nueva variante. Afortunadamente, las vacunas reconocen algunas estructuras comunes de la llave, pero no todas. Por eso, aunque estemos vacunados, podemos seguir contagiando. Lo que se dijo desde el principio, las vacunas protegen contra las formas graves de la infección, pero no del contagio.

Personas acuden a vacunatorio por su tercera dosis (Foto: GEC)

¿QUÉ EL VIRUS SEA MENOS LETAL HARÁ QUE MUERAN MENOS PERSONAS?

Si el virus continúa transmitiéndose masivamente podría haber muchos fallecimientos por el volumen de personas afectadas. El diario el Mundo explica lo siguiente: imaginemos un virus que mata al treinta por ciento de los infectados, (que es mucho), e infecta a mil personas: morirán 300 personas. Ahora imaginemos a un virus que solo mata al 1 % de infectados, pero es capaz de infectar a 100.000 personas: aunque es menos mortal, al ser más contagioso van a morir mil personas, más que en el caso anterior.

¿LOS ANTICUERPOS SE REDUCEN? ¿NOS HEMOS QUEDADO DESPROTEGIDOS FRENTE A ÓMICRON?

Es cierto que los niveles de anticuerpos tienden a decaer con el tiempo. Sin embargo, también contamos con la inmunidad celular que se mantiene más tiempo. Ninguna persona sana con sus dos dosis puestas debe preocuparse pensando que va desprotegido. La tercera dosis se ha inoculado en primer lugar a las personas de riesgo y después a las personas más mayores en las que su sistema inmunitario también envejece y responde peor a la vacuna.

¿TIENE SENTIDO UNA TERCERA DOSIS?

Aunque hay estudios que apuntan a que solo con la respuesta celular, se podría controlar la infección. También hay estudios que sugieren que una dosis de refuerzo reduce el COVID-19 grave en cualquier edad y aumenta significativamente la actividad neutralizante frente a ómicron.

¿QUÉ SÍNTOMAS PROVOCA ÓMICRON?

Dolor muscular, fatiga y cefalea serían los síntomas de ómicron más característicos, de acuerdo con los estudios preliminares. También hay cuadros febriles y dolores de garganta. En general los síntomas son bastante similares a los que ya conocemos, aunque en los casos detectados se ha observado que no presentaban pérdida de gusto ni olfato.

¿CUÁNTAS VARIANTES DEL VIRUS SARS-COV-2 HAY EN LA ACTUALIDAD?

Bastantes, pero no todas son consideradas “Variante preocupante” (VOC) por la OMS. En este listado especial tenemos: