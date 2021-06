A escasas horas de que se defina –en la Segunda Elección Presidencial– a quien dirigirá las riendas de nuestro país, por los próximos cinco años, son muchas las dudas y preguntas que todavía tienen algunos electores con relación al sufragio que se realizará este domingo 6 de junio.

Como has de saber, en esta segunda vuelta electoral, los electores deberán elegir entre Pedro Castillo del partido Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

¿DÓNDE ME TOCA VOTAR?

Para empezar, si tienes dudas sobre tu local de votación, tienes que saber que será el mismo que elegiste o te designaron en la primera vuelta.

Pero, si no acudiste a votar el 11 de abril y no sabes dónde te tocó ejercer tu derecho a sufragio, puedes hacerlo desde la plataforma virtual que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha creado para brindar esta información y para que sepas si eres miembro de mesa o no.

Para saber en qué local votarás, el único dato que deberás ingresar es tu número de DNI. Además de los datos del establecimiento que elegiste o te designaron (nombre, dirección, referencia, pabellón, piso y aula), también sabrás cuál es el número de tu mesa de sufragio y el número de orden que tienes en el padrón electoral.

¿QUÉ ES EL HORARIO ESCALONADO?

Tal como sucedió en la primera vuelta, los electores deberán acudir –a sugerencia de las autoridades electorales– en el horario que ha sido establecido de manera escalonada y de acuerdo con el último dígito de su DNI.

Pero, a diferencia del domingo 11 de abril, esta vez los adultos mayores ya no serán los primeros en ir a emitir su voto. Para ellos, para los discapacitados y para las personas vulnerables, ha sido reservado el horario entre las dos y cuatro de la tarde. De esta manera se espera garantizar que permanezcan el menor tiempo posible en el local de votación.

Para el resto de ciudadanos, la sugerencia de la ONPE es hacerlo de acuerdo con el último dígito de su DNI. Así, si su DNI termina en 1, le tocará votar en la primera franja horaria, es decir, de 7 a.m. a 8 a.m.

Si termina en 2, le corresponde acudir de 8 a.m. a 9 a.m.; si culmina en 3 de 9 a.m. a 10 a.m.; si acaba en 4 irá de 10 a.m. a 11 a.m.; si termina en 5 de 11 a.m. a 12 p.m.; si culmina en 6 de 12 p.m. a 1 p.m. y si acaba en 7 deberá ir de 1 p.m. a 2 p.m.

Los tres últimos horarios, de 4 p.m. a 5 p.m., de 5 p.m. a 6 p.m. y de 6 p.m. a 7 p.m., han sido reservados para los DNI que concluyan en 8, 9 y 0, respectivamente.

MULTAS POR NO VOTAR

Si has decidido cumplir con tu deber de votar este domingo 6 de junio, debes saber que serás sancionado con una multa electoral. La misma sanción será recibida por quienes no asistan a desempeñar su deber como miembros de mesa o si te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente.

Pero, de acuerdo con la Ley N° 28859, el monto de la multa electoral dependerá de la condición económica del elector, por lo que será diferente en caso seas considerado como no pobre, pobre o pobre extremo.

Si no votas y vives en un distrito clasificado como no pobre por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la multa actual es de S/88; si vives en un distrito clasificado como pobre, la sanción económica será de S/44, pero si vives en un distrito clasificado como pobre extremo, pagarás S/22.

En caso no cumplas tu deber como miembro de mesa o te niegues a conformar la mesa electoral, la multa será de S/220.

Debes tener en cuenta que si no cumpliste con tu deber electoral (votar o ser miembro de mesa) en las dos vueltas de una elección, serás multado dos veces.

¿CÓMO EVITO EL CONTAGIO?

Considerando que las elecciones se han realizado en medio de una pandemia, la preocupación por evitar el contagio del COVID-19 ha originado que se adopten algunas medidas de bioseguridad, que permitan que el elector ejerza su derecho a votar minimizando los riesgos que este proceso conlleva.

En ese sentido, la ONPE ha establecido un protocolo de sanidad que deberá ser cumplido por los miembros de mesa pero serán ellos, también, quienes deberán hacer que los electores respeten dichas recomendaciones.

En principio, el uso de doble mascarilla para cubrirse la nariz y la boca es obligatorio, de lo contrario no podrá ingresar al local de votación. Para mayor seguridad se recomienda el uso de protector facial.

Mantén la distancia mínima sugerida entre las personas, que debe ser de un metro y medio; lleva tu propio lapicero de tinta azul; evita el contacto físico al saludar, despedirte o al recibir tu DNI y desinfecta tus zapatos al ingresar al local.

Permite que te midan la temperatura durante tu ingresar al local de votación. No olvides que si tu temperatura es mayor a 37,5°, se te impedirá el ingreso. Ya adentro, desinfecta tus manos con alcohol en gel.

En caso haya dudas acerca de tu identidad, solo bájate ligeramente la mascarilla y contén la respiración para que los miembros de mesa te identifiquen. Y, en caso resulte inevitable que contestes tu celular, no te quites la mascarilla para hablar.