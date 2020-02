Los Premios Oscar 2020 ya están en la etapa en la que nos lleva a hacernos una pregunta: ¿quién ganará los Oscar 2020? Con todas las otras ceremonias de premios importantes detrás de nosotros, los fanáticos del séptimo arte están atentos a todo lo que la Academia puede ofrecer en este gran evento.

Y es que esta costumbre se ha repetido todos los años desde su creación en 1929, convirtiéndose con el tiempo en una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas del mundo. Gracias a las redes sociales e Internet, lo que antes era un lujo presenciar hoy en día cualquier fanático del cine puede ver en vivo y en directo las premiaciones de sus artistas favoritos.

Ahora, Brad Pitt se alza con la primera estatuilla importante de la noche, ganando como Mejor Actor Secundario para esta edición de los Oscar 2020.

Reacción de Brad Pitt tras ganar Oscar a mejor actor de reparto (09/02/2020)

"Once Upon a Time... in Hollywood", novena película de Tarantino que tiene una duración de 2 horas 45 minutos, se proyectará en el Festival de Cannes 25 años después de la presentación de "Pulp Fiction", que se llevó la Palma de Oro en 1994.

"Temíamos que el film no estuviera listo", dijo el director del festival Thierry Fremaux, pero precisó que Quentin Tarantino lo acabó a tiempo tras pasar cuatro meses seguidos trabajando en la edición. "Es un auténtico hijo de Cannes, fiel y puntual", agregó.

"Su película es una carta de amor al Hollywood de su infancia, un viaje musical a 1969, y una oda al cine en su totalidad", añadió Fremaux sobre la cinta.

El Festival de Cannes abrirá con “The Dead Don’t Die”, la última película de zombies de Jim Jarmusch. Leonardo DiCaprio estrenará “Ice on Fire”, un documental sobre el cambio climático producido por él.