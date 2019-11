Oscar 2020, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo el anuncio del récord de 93 registros para el Oscar a Mejor Película Internacional en la próxima 92a edición de los Premios de la Academia. Se conocía anteriormente esta categoría como Película en Idioma extranjero hasta que se realizó el cambio al título el año pasado. Este año se superó el record anterior que era de 90 películas.

Oscar 2020, al igual que muchas otras categorías, el Oscar a Mejor Película Internacional tiene un proceso de nominación de múltiples etapas. La primera ronda de votación será determinada por los voluntarios de AMPAS en Los Ángeles y otros tantos en todo el mundo que pueden ver al menos 12 de los registros. Esos votantes determinarán siete de las 10 selecciones en la lista restringida.

Oscar 2020, los otros tres serán determinados por el Comité Ejecutivo del International Film Committee, en lo que se conoce como “comité salva”. La segunda ronda la llevan a cabo los miembros de Los Ángeles que participaron en el proceso de la primera ronda, cualquier miembro de Nueva York y Londres que vea las diez películas en la pantalla grande, así como todos los miembros internacionales que reciben enlaces de proyección a los diez contendientes. Se requiere que este grupo vea las 10 películas y sus votos determinan los cinco nominados finales.

La lista restringida de 10 películas se anunciará el lunes 16 de diciembre. Las nominaciones para los 92 Premios de la Academia se anunciarán el lunes 13 de enero.

Sin embargo en esta nota platicaremos de los contendientes principales de los cuales más se ha hablado para la nominación en esta categoría:

Parasite de Bong Joon Ho (Corea del Sur)

(Foto: IMDB)

Bong Joon-ho, luego de volver a su país fue para contar una historia de menor escala a algunas anteriores que ya tiene aunque esta con profundas ramificaciones, parece un intento del realizador por ganar control, por recuperar la libertad de sus inicios, pero la localización es fundamental en “Parasite”. Dentro de un tono burlón, hay una intención por exponer aspectos incómodos de la nación surcoreana, como la notable diferencia de clases y el miedo más o menos constante a sus vecinos de Corea del Norte.

Sin desvelar demasiado, "Parasite” se centra en los cuatro miembros de una familia pobre que debe realizar toda clase de trucos para sobrevivir. Poco a poco, a través de diversos alter egos que van creando, entran a formar parte de un lujoso hogar; Bong exprime este juego de falsas identidades creando situaciones realmente hilarantes y tensas. Aunque se percibe que va a pasar algo extraño en esa casa, en cierto momento hay un tremendo giro que permite al autor incluir horror y violencia.

Todo, desde el guion al reparto (liderado por Song Kang-ho, actor fetiche del realizador) funciona de manera extraordinaria en este cóctel de géneros que no da respiro al espectador. En particular me entusiasmó el uso de la música para crear inquietud pero sobre todo las creativas decisiones de Bong con la cámara; los encuadres nunca son casuales y un simple desplazamiento o corte aporta nueva información, con lo cual estás siempre atento a lo que va a pasar a continuación.

Al igual que su compatriota Park Chan-wook, Bong siempre se ha caracterizado por el humor negro, por saltar entre géneros y por rizar las historias con giros atípicos y personajes conducidos irremediablemente al extremo. En ese sentido, cabe decir que “Parasite” no aporta nada realmente novedoso a su filmografía, sin embargo, la forma en la que nos introduce y nos sumerge en la tragicómica aventura de estos parásitos resulta tan apasionante que ni notas las más de dos horas de metraje.

Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar (España)

(Foto: IMDB)

Esta película narra la vida de un hombre íntimamente ligado a su profesión: la cinematografía. Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas es un director en el retiro como consecuencia de una depresión y algunos problemas de salud que lo han llevado a sumergirse en sus recuerdos y añoranzas.

Imposibilitado de seguir rodando, la memoria de Salvador es constantemente visitada por los recuerdos de su madre Penélope Cruz / Julieta Serrano, de su primer amor, de su despertar sexual y de épocas determinantes en el curso de su vida (los 60, los 80). Recuerdos que aún son capaces de inspirarlo.

Como puntos coincidentes a destacar de la crítica se encuentran el refinamiento del oficio narrativo del cineasta manchego, un trabajo de madurez que se distingue por su capacidad de transmitir mucho sin abusar del recurso dramático; punto del cual se desprende otro igualmente importante, la actuación de su protagonista, Antonio Banderas, como una de las mejores de su carrera, sino es que la mejor.

Les Miserables de Ladj Ly (Francia)

(Foto: IMDB)

“Los Miserables”, única ópera prima de la Sección Oficial del pasado festival de Cannes (y premiada con la recompensa especial del Jurado), es la versión en ficción de toda su experiencia vital. En su primera parte se adapta al modelo de cine de ‘banlieue’: el primer día de un nuevo policía en una barriada conflictiva de rascacielos, con las previsibles novatadas de su nuevo equipo, la visita a los líderes de los distintos grupos de influencia del barrio, la temperatura social del lugar…

Pero cuando, lo que debía ser, un control rutinario de un joven, casi un niño, derrapa convirtiéndose en una posible tragedia, Ladj Ly se revela como un dotado director, al más puro estilo Fritz Lang, para crear una intensísima angustia en el espectador, un suspense a prueba de balas y un clima de inminente explosión. El control ha sido grabado por un dron y los policías se lanzan a una cuenta atrás, en la que sólo conseguirán recuperar el vídeo si negocian con los influyentes del barrio: traficantes, hermanos musulmanes, educadores sociales.

The Whistlers de Corneliu Porumboiu (Rumania)

(Foto: IMDB)

Corneliu Porumboiu es el cineasta cuyas películas, como Police, Adjective, le dieron al público del festival un gusto por su marca de comedia negra, burlona, ​​satirizante y corrupta en la Rumanía post-Ceaușescu. Ahora ha reunido este thriller de suspenso muy emocionante y bastante observable que tiene ecos juguetones de Mona Lisa de Neil Jordan e incluso The Lady de Shanghai de Orson Welles.

El veterano actor rumano Vlad Ivanov es Cristi, un policía corrupto de Bucarest que se ha involucrado en la configuración de lavado de dinero de drogas que ha estado investigando. Enormes cantidades de efectivo están escondidas en colchones para exportación; estos encuentran su camino a la isla de La Gomera en Canarias, donde los malos tienen su sede. Cristi descubrió que sus superiores que no son inmunes a los sobornos sospechan de él y han colocado cámaras de vigilancia secretas en su departamento.

Él sabe exactamente dónde están, pero debe continuar con normalidad. El fatídico día llega cuando la hermosa novia del narcotraficante, Gilda, viene a conocer a Cristi. Para engañar a los policías, ella finge ser una trabajadora sexual de clase alta y tiene relaciones sexuales con él frente a las cámaras secretas. Gilda se siente vagamente cariñosa y arrepentida por el zoquete, pero es solo un negocio; pobre Cristi, sin embargo, se enamora profundamente.

Monos de Alejandro Landes (Colombia)

(Foto: IMDB)

Monos, el thriller de supervivencia en español de Alejandro Landes que adquirió Neon después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance de este año, es la selección de Colombia para la carrera internacional de largometrajes en los 92o Oscar.

Trata sobre un joven grupo de soldados y rebeldes entrenando en una remota montaña en América Latina con una rehén estadounidense, ganó un Premio Especial del Jurado del World Cinema Dramatic en Park City. Moisés Arias, Sofía Buenaventura, Deiby Rueda, Karen Quintero y Laura Castrillón protagonizan la película, que Landes coescribió con Alexis Dos Santos.

Beanpole de Kantemir Balagov (Rusia)

(Foto: IMDB)

Encuentra un mundo espiritual de trastorno de estrés postraumático con su película ambientada en Leningrado, justo después del final de la segunda guerra mundial, inspirada en La cara de la mujer sin guerra, la historia oral de 1985 de las experiencias de guerra de las mujeres soviéticas por Svetlana Alexievich.

Iya, es una joven alta y etérea que trabaja como enfermera en un hospital militar; su estatura y una extraña indiferencia de jirafa bebé le han valido el apodo de “Dilda” o “Beanpole”. Su mejor amiga es Masha, quien pronto consigue un trabajo en el hospital junto a Iya, contratada por el director médico descuidado que tiene una preocupación paternal por Iya, arreglándola para que pueda obtener raciones de comida adicionales.

De lo que no se da cuenta es que la pequeña Pashka no es, de hecho, hija de Iya, sino de Masha: las dos mujeres vieron acción juntas en la guerra, pero cuando Iya fue invalidada en su casa con una conmoción cerebral que todavía le produce extraños apagones paralíticos, aceptó cuidar el bebé al que Masha dio a luz en primera línea. Iya encuentra una pizca de humanidad y un rayo de esperanza al atender a los enfermos, e incluso coquetea con el soldado tetrapléjico Stepan; Masha misma descubre que tiene un joven admirador bien nacido, Sasha.

Pero un evento terrible destruye por completo cualquier felicidad que hayan encontrado, o más bien se enfoca en el horror que siempre estuvo bajo la superficie, en las mentes de Iya y Masha, y en las mentes de todos los que han vivido la pesadilla de la guerra. y ahora se espera que simplemente lo olviden. Ahora se espera que Iya haga un gran sacrificio en un intento condenado de “curar” su dolor.

Esta es una historia de personas para quienes el horror de la guerra no ha terminado, para quienes la paz es el horror de la guerra por otros medios. Cuando los pacientes tratan de entretener al pequeño Pashka imitando a un perro, y Pashka no lo reconoce, un paciente se encoge de hombros y pregunta cómo el niño habría visto a un perro cuando se los hubieran comido.