Oscar 2020, este premio es reconocido como el galardón más prestigioso en la industria del cine, ganar un Oscar es uno de los mayores logros en la carrera de una persona. La Academia celebrará su 92a ceremonia en febrero de 2020 y tiene el potencial de ser el mejor año registrado de Netflix.

Oscar 2020, la taquilla mundial redobló la recaudación y se rompieron algunos récords que por mucho tiempo se consideraron imposibles. También llegaron a la pantalla grande, varios proyectos tan arriesgados que abrieron una necesaria discusión sobre las carencias del cine actual al mismo tiempo, que el debate sobre lo cinematográfico como una forma de entretenimiento en estado puro, se hizo más necesario que nunca.

Oscar 2020, esta futura temporada de premios, será un recorrido no sólo por lo mejor del cine sino también, un reconocimiento a su evolución en los últimos años. Algunos originales absolutamente sorprendentes lanzados este año son una producción de Netflix, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Netflix ganará algún Oscar en 2020?.

Los siguientes originales de Netflix podrían ganar un Premio de la Academia en 2020

The Irishman

Dirijida por Martin Scorsese, este film ha recibido muy buenas críticas. (Foto: IMDB)

La más obvia de las películas de esta lista, The Irishman, es la más probable de recibir múltiples premios Oscar en los Premios de la Academia en 2020.

Los críticos han acumulado innumerables elogios sobre la última obra de Martin Scorsese, y luego del lanzamiento, sospechamos que los suscriptores también recibirán más elogios. Con un reparto fenomenal y un equipo igualmente excelente, sería casi imposible para The Irishman no ganar al menos un Premio de la Academia.

A juzgar por la respuesta de los críticos, Robert De Niro está en su mejor momento. Con múltiples ganadores de premios de la academia trabajando en The Irishman, es una receta para el éxito.

Las categorías por las que es más probable que el irlandés sea nominado y gane potencialmente son:

Mejor película: The irishman

Mejor actor: Robert de Niro

Mejor actor de reparto: Al Pacino o Joe Pesci

Mejor director: Martin Scorsese

Mejor guión adaptado: Steven Zaillian

Mejor logro en cinematografía: Rodrigo Prieto

Mejor logro en edición cinematográfica: Thelma Schoonmaker

Mejor logro en diseño de producción: Bob Shaw

Mejor logro en efectos visuales: Pablo Helman

Tráiler The Irishman

The Laundromat

Es una película biográfica y de comedia dramática estadounidense de 2019 dirigida por Steven Soderbergh con un guion de Scott Z. (Foto: IMDB)

Si bien The Laundromat no ha sido un éxito rotundo con los críticos, la única gracia salvadora de la película, como era de esperar, es Meryl Streep. Su papel como la viuda afligida, Emma, ​​mantuvo a The Laundromat castigada gracias a la búsqueda de justicia de los personajes contra los mensajeros Mossack y Fonesca.

No es difícil encontrar simpatía con ese personaje, pero esas emociones solo se amplifican cuando se combina con una excelente actriz. No hablaremos de spoilers, pero también hay una cuestión de la mayor participación de Streep en la película, lo que dejó a algunos críticos conmocionados.

La categoría por la que es más probable que la lavandería sea nominada y que potencialmente gane es:

Mejor actriz: Meryl Streep

Con 21 nominaciones al Oscar en su carrera, de los cuales ganó 3 de ellos, Meryl Streep es una actriz increíble. A lo largo de su ilustre carrera, Streep ha sido nominada para más de 400 premios, ganando un total de 143.

Tráiler The Laundromat

Atlantics

Atlantics es una película dramática romántica sobrenatural coproducida internacionalmente en 2019 dirigida por Mati Diop, en su debut como directora. (Foto: IMDB)

En los premios de la academia de 2018, Roma de Alfonso Cuarón se llevó a casa el premio al mejor largometraje internacional, mejor director y mejor fotografía. Un año después, parece cada vez más probable que Netflix se lleve a casa más premios nuevamente para Atlantics de Mati Diop.

Esta película profundamente poderosa ha sido muy elogiada por la crítica y ha sido considerada como una de las mejores de 2019. Este sentimiento fue compartido por la audiencia en el Festival de Cine de Cannes, que fue “aturdido” por Atlantics.

Un éxito abrumador, Atlantics fue el ganador del estimado Gran Premio de Cannes, lo que significa que fue elegido como la mejor película presentada durante el festival. Una vez que el festival concluyó, Netflix inmediatamente recogió Atlantics para su distribución internacional. Atlantics ya ha sido presentado para la lista de nominados a los Premios de la Academia al Mejor Largometraje Internacional.

La categoría por la que es más probable que se nomine a los Atlánticos y que gane potencialmente es:

Mejor largometraje internacional: Atlantics

Mejor director: Mati Diop

Mejor guión original: Mati Diop y Oliver Demangel

Mejor logro en cinematografía: Claire Mathon

Roma se llevó a casa tres premios de la academia el año pasado, ¿podría Atlantics llevarse cuatro, o potencialmente más?

Tráiler Atlantics

Marriage Story

Nominada a un Golden Globe (Foto: IMDb)

Quizás uno de los éxitos sorpresa del año, Marriage Story de Noah Baumbach ha sido un éxito rotundo con los críticos de todo el mundo. Adam Driver y Scarlett Johansson tienen una probabilidad increíble de recibir nominaciones a los premios de la academia por sus aclamadas actuaciones como Charlie y Nicole Barber, respectivamente.

A juzgar por la respuesta de los críticos, ambos miembros del elenco se destacaron en sus roles por dar una actuación profundamente emocional y compasiva como una pareja casada que lucha por su divorcio. Gran parte del crédito a la crítica de la película pertenece al director Noah Baumbach, cuya idea para la película surgió durante la postproducción de The Meyerowitz Stories.

La categoría de historia de matrimonio es más probable que sea nominada y gane potencialmente es:

Mejor director: Noah Baumbach

Mejor actriz principal: Scarlett Johansson

Mejor acto r protagónico: Adam Driver

Mejor actriz de reparto Laura Dern

Mejor guión original: Noah Baumbach

Mejor puntaje original: Randy Newman

Tras el lanzamiento de Netflix el 6 de diciembre, se podrían agregar más categorías a la lista anterior. Una vez que Marriage Story esté disponible para el público en todo el mundo, puede haber un llamado para nuevas nominaciones potenciales.

Tráiler Marriage Story

Klaus

Un cartero es enviado a una helada ciudad en el norte y allí descubre que Santa Claus se está escondiendo. (Foto: IMDB)

La producción de títulos navideños de Netflix solo se ha intensificado en los últimos años, pero del creciente número de títulos, siempre hay un artista destacado, este año ese título pertenece a Klaus.

Durante la última década, el aumento de la animación CGI ha llevado a un serio declive en las películas animadas dibujadas a mano. SPA Studios, el estudio con sede en Madrid que produjo Klaus, demostró que todavía hay magia con la animación 2D dibujada a mano.

La categoría por la que es más probable que Klaus sea nominado y potencialmente gane es:

Mejor largometraje de animación: Klaus

Bellamente animada, maravillosamente diseñada y una fantástica historia original sobre Santa Claus, Klaus definitivamente debería estar en contienda para ganar el Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación.

Klaus se enfrentará a una dura competencia de personajes como Disney (Frozen 2, Lion King, Toy Story) y Dreamworks (How to Train Your Dragon 3, Abominable), pero creemos que tiene una gran oportunidad de ganar.

Es posible que Klaus nunca hubiera sucedido si no fuera por Netflix, por lo que es genial ver un estudio fantástico, como SPA Studios, dada la libertad de flexibilizar su creatividad y producir algo mágico.

Tráiler Klaus

American Factory

En el Ohio postindustrial, un multimillonario chino abre una nueva fábrica donde se encontraba una planta abandonada de General Motors. (Foto: IMDB)

Netflix ha tenido al menos un documental nominado para un Premio de la Academia cada año, ya sea para Largometraje o Corto, desde 2014. Del total de doce nominaciones, cuatro han ganado el Premio de la Academia. ¿Podría 2020 marcar cuatro años seguidos en que Netflix se lleve a casa un documental de los Premios de la Academia? Definitivamente creemos que sí.

Producida por Obamas, American Factory fue una visión fascinante de la cultura de una ciudad de clase trabajadora de Ohio que se enfrentaba con la China corporativa de alta tecnología. El enfoque de la película se centró en la relación cambiante entre trabajadores, empleadores y la economía global en constante evolución del siglo XXI.

La categoría por la que es más probable que nomine a American Factory y que gane potencialmente es:

Mejor documental (largometraje): American Factory

Tráiler American Factory

The Great Hack

La consultora británica Cambridge Analytica simboliza el lado oscuro de las redes sociales después de las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. (Foto: IMDB)

El poder de influir en las redes sociales es peligroso, ninguno abusó tanto de ese poder como Cambridge Analytica y su participación durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Descubierto por el excelente periodismo de Carole Cadwalladr, el escándalo reveló la escala de poder que ejercía Cambridge Analytica cuando recuperaban los datos de millones de usuarios de Facebook, a menudo sin su consentimiento.

A su vez, esto condujo a una intensa campaña de marketing, destinada a lograr que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de 2016, a lo que finalmente lo hizo y actualmente está sentado en la Casa Blanca.

The Great Hack no dejó nada sin remover y utilizó las cuentas de varios ex empleados de Cambridge Analytica que reflexionaron sobre su tiempo en la empresa. Con una profunda comprensión de los verdaderos avances y prácticas comerciales de Cambridge Analytica, los detalles resultantes dejaron al mundo conmocionado. Las consecuencias del escándalo han llevado a cambiar la forma en que vemos los datos personales y nuestra privacidad en línea.

Mejor documental (largometraje): The Great Hack

Tráiler The Great Hack