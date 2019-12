Oscar 2020 será el evento que rendirá honor a lo mejor del séptimo arte del año 2019. Los Premios Oscar se conocen como el evento más cotizado en la historia del cine ya que se encarga de reunir lo mejor manifestado en las mejores películas, los mejores actores, los mejores directores, mejores guiones, reuniéndolos en una noche para homenajear los estrenos del año anterior. Ahora, todo va quedando listo para esta siguiente gala que se celebrarán en febrero del 2020.

Oscar 2020, falta ya muy poco para la celebración de esta gala. Serán celebrados el 9 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood. Los Premios de la Academia están preparándose ya, es por esto que desde el 16 de diciembre se anunció la lista de las películas preseleccionadas en 9 categorías.

Oscar 2020, esta lista reúne a las posibles candidatas a una nominación para los premios de la academia. En la categoría de Mejor Película Extranjera, quedó por fuera la película peruana Retablo.

Oscar 2020; como representante Iberoamericana fue preseleccionada Dolor y gloria, la cual continúa en competencia con Parasite, película que ha sido mencionada como una de las favoritas a llevarse el galardón.

Oscar 2020; sin creerlo, Avengers: Endgame nos sorprendió al clasificar como prenominada a Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora Original. Comparte espacio en esta última preselección con otras cintas favoritas como Marriage Story y Joker, la cual ha sido nombrada también en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.

Para los Oscar 2020, Captain Marvel también dejó sorprendidos a los fans y espectadores al ser nombrada en la categoría Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora Original, sus efectos visuales compiten junto a películas de la talla de The Irishman, último éxito de Martin Scorsese, y Star Wars: The Rise of Skywalker.

Las 9 categorías serían las siguientes: Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Corto de Acción Real y Mejores Efectos Visuales.

PELÍCULAS PRESELECCIONADAS POR CATEGORÍA

Fueron alrededor de 100 películas preseleccionadas. (Foto: Screen Daily)

Mejor documental:

“Advocate”

“American Factory”

“The Apollo”

“Apollo 11”

“Aquarela”

“Biggest Little Farm”

“ Cave”

“ Edge of Democracy”

“For Sama”

“The Great Hack”

“Honeyland”

“Knock Down the House”

“Maiden”

“Midnight Family”

“One Child Nation”

Mejor documental corto:

“After Maria”

“Fire in Paradise”

“Ghosts of Sugar Land”

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

“Life Overtakes Me”

“The Nightcrawlers”

“St. Louis Superman”

“Stay Close”

“Walk Run Cha-Cha”

Mejor maquillaje:

“Bombshell”

“Dolemite Is My Name”

“Downton Abbey”

“Joker”

“Judy”

“Little Women”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

“Once upon a Time…in Hollywood”

“Rocketman”

Mejor banda sonora:

“Avengers: Endgame”

“Bombshell”

“The Farewell”

“Ford v Ferrari”

“Frozen II”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“The King”

“Little Women”

“Marriage Story”

“Motherless Brooklyn”

“1917”

“Pain and Glory”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Us”

Mejor canción original:

“Speechless” - “Aladdin”

“Letter To My Godfather” - “The Black Godfather”

“I’m Standing With You” - “Breakthrough”

“Da Bronx” - “The Bronx USA”

“Into The Unknown” - “Frozen II”

“Stand Up” - “Harriet”

“Catchy Song” from “The Lego Movie 2: The Second Part”

“Never Too Late” - “The Lion King”

“Spirit” - “The Lion King”

“Daily Battles” - “Motherless Brooklyn”

“A Glass of Soju” - “Parasite”

“(I’m Gonna) Love Me Again” - “Rocketman”

“High Above The Water” - “Toni Morrison: The Pieces I Am”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” - “Toy Story 4”

“Glasgow” - “Wild Rose”

Mejor cortometraje animado:

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”

“He Can’t Live without Cosmos”

“Hors Piste”

“Kitbull”

“Memorable”

“Mind My Mind”

“The Physics of Sorrow”

“Sister”

“Uncle Thomas: Accounting for the Days”

Mejor película de animación:

“Brotherhood”

“The Christmas Gift”

“Little Hands”

“Miller & Son”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Refugee”

“Saria”“A Sister”

“Sometimes, I Think about Dying”

Mejores efectos visuales:

“Alita: Battle Angel”

“Avengers: Endgame”

“Captain Marvel”

“Cats” “Gemini Man”

“The Irishman”

“The Lion King”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”