Oscars 2020: las 31 películas en lo que resta del año que podrían llevarse una estatuilla

Los Oscars 2020 será una nueva edición de la clásica competencia cinematográfica para ser reconocido por el mundo como una de las mejores películas, directores o actores del mundo.

La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas tendrá esta ceremonia el próximo año el 9 de febrero del 2020, pero ya existen muchos candidatos en lo que va del año que podrían llevarse una estatuilla.

Por ejemplo, uno de las grandes predicciones apunta que la película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" será una de las ganadoras y junto a "Rocketman" apuntan a convertirse en la mejor película del 2019.

Sin embargo, las votaciones para el evento aún estarán abiertas hasta principios de enero del 2020, así que existen muchas películas que podrían entrar en la competición que aún no se han estrenado. Aquí te presentamos algunos títulos

JULIO



“Once Upon A Time … in Hollywood” (Quentin Tarantino; Leonardo DiCaprio, Brad Pitt; Sony)

“The Lion King” (Jon Favreau; Beyonce, Donald Glover; Disney)

“After the Wedding” (Bart Freundlich; Julianne Moore, Michelle Williams: Sony Pictures Classics)

“Brian Banks” (Tom Shadyac; Aldis Hodge, Greg Kinnear; Bleecker Street)

“Official Secrets” (Gavin Hood; Keira Knightley, Matthew Goode; IFC Films)

“The Goldfinch” (John Crowley; Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort; Warner Bros.)

“Downton Abbey” (Michael Engler; writer Julian Fellowes; Focus)

“Ad Astra” (James Gray; Brad Pitt; Fox)

“Jojo Rabbit” (Taika Waititi; Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis; Fox Searchlight)

“Woman in the Window” (Joe Wright; Amy Adams; Fox)

“Gemini Man” (Ang Lee; Will Smith; Paramount)

“Joker” (Todd Phillips; Joaquin Phoenix; Warner Bros.)

“Motherless Brooklyn” (Edward Norton; Bruce Willis; Warner Bros.)

“The Good Liar” (Bill Condon; Helen Mirren, Ian McKellen; Warner Bros.)

“Burden” (Andrew Heckler; Garrett Hedlund, Forest Whitaker; 101 Studios)

“Knives Out” (writer-director Rian Johnson; Daniel Craig; Lionsgate)

“Star Wars: The Rise of Skywalker” (J.J. Abrams; Disney/Lucasfilm)

“1917” (Sam Mendes; Richard Madden, George MacKay; Amblin, Universal)