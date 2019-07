Oscars 2020: Once Upon A Time In Hollywood y Rocketman son los favoritos para los premios

Para los amantes del séptimo arte es difícil no hablar de los Oscars 2020. La ceremonia de premiación dirigida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha tenido una trayectoria por muchos años eligiendo a lo mejor del cine con un extenso jurado.

Y es que en este certamen solo se elige a lo mejor de lo mejor. Por ello, a partir desde ya las personas están eligiendo a sus películas favoritas para que vayan ganando popularidad y así lleguen con un gran número de votos a la ceremonia.

Entre los favoritos, Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino y Rocketman de Dexter Fletcher son las mejores opciones que ven, por ahora, los críticos de cine para llevarse la codiciada estatuilla de oro en los Oscars 2020.

Si bien por un lado Tarantino sigue esperando que la Academia lo premie por sus reconocidas películas, Fletcher no ganó la mejor película con Bohemian Rhapsody, así que podría ser el próximo año su mejor oportunidad. ¿Cuál será el máximo ganador del certámen?