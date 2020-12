Este jueves Univision anunció que lanzaran una figura de colección de Ozuna en conjunto con la compañía Funko. Se trata de la primera figura de esta empresa basada en un artista de la música urbana.

Del mismo modo, los conductores de Despierta América, programa donde se presentó la exclusiva, afirmaron que es la primera figura donde el artista ha colaborado de manera directa.

El muñeco está inspirado en uno de los populares trajes de “El negrito de ojos claros”. “Hay detalles seleccionados por el propio Ozuna”, comentó el presentador Raúl González.

Según anunciaron, el muñeco estará en preventa desde este jueves 3 de diciembre y disponible en tiendas físicas en todo Latinoamérica desde inicios del 2021.

Cabe señalar que el 2020 ha sido un buen año para el cantante puertorriqueño. Hace poco celebró junto a su familia el “Día de la Acción de Gracias”.

“Para comenzar no sé ni cómo he llegado hasta aquí. He construido cosas que nunca pensé construir como mi familia. De ser un niño a convertirme en padre, esposo, amigo, empleado y jefe. No soy un santo ni pretendo serlo, pero muchas veces ven otra cara de muchas monedas. No solo la mía”, comentó en una publicación de Instagram.

