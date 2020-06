Nicolás Vallejo-Nájera calificó de “poco inteligente” el hecho de que Paulina Rubia se haya sometido -de manera voluntaria- a una prueba de drogas que si bien ha demostrado que no consume cocaína, dio positivo para marihuana.

En una entrevista que para el programa “Sale el sol” de Imagen Televisión, ‘Colate’ negó que él haya sido quien pidió este test y manifestó que su propósito nunca ha sido el de señalar las adicciones de la madre de su hijo.

Esto pese a que entre las pruebas que presentó en la corte, había un polémico video en el que se aprecia una conducta sospechosa por parte de la “Chica Dorada”, con el que quiso poner en duda que consumiera algún tipo de estupefaciente.

“Mi intención, fue digamos, de no entender por qué está haciendo esto, digamos que nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, nosotros no lo hemos (solicitado), yo no lo he pedido, nunca he hablado de eso”, aseguró tajante el empresario español.

“Es más, únicamente la he defendido con el tema del famoso video, o sea, que la verdad me ha parecido una de las muchas razones por las que he dicho que la audiencia fue absurda, pero también me ha parecido poco inteligente (que muestre los resultados del examen)”, agregó.

El exesposo de Paulina Rubio quiso aclarar que no ha pedido la custodia completa del hijo que tienen en común, pese a que ese es el requerimiento que realiza en la demanda, en la que argumenta que el menor vive en un “ambiente tóxico y violento” en el que sufre de maltrato por parte de su madre, su abuela y su tío, por lo que ya presenta cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos.

“Yo no estoy pidiendo la custodia, como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, de mi vida personal ara que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca, y así voy a seguir. No tengo intención de separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor”, precisó.

Vallejo-Nágera también habló del supuesto acuerdo que la pareja firmó tras su divorcio y que lo obliga a mantener su intimidad en privado. “Yo puedo dar entrevistas porque es un derecho que tenemos todos, no tengo absolutamente ningún contrato de confidencialidad ni nada”, señaló.

Finalmente, se pronunció sobre el comportamiento de Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, y dijo: “Creo que la señora Susana, por el momento de la vida y por su edad (...) no debería opinar mucho porque estoy seguro que, si ella hubiera hecho un buen trabajo cuando lo tuvo que hacer, no estaríamos hoy en día lidiando con los problemas que lidiamos”.

