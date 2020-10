Una madre tuvo que salir de casa por unos breves minutos y no tuvo otra opción que pedirle a su menor hijo quedarse a cargo del hogar y sobre todo vigilar a sus dos inquietos perros raza golden retriever. La mujer no imaginó que al volver presenciaría una sorprendente escena que no tardó en volverse en el viral del momento en Facebook .

Los más pequeños de la casa siempre llegan a sentir un especial cariño por las mascotas del hogar. Esto fue lo que pasó con un niño de aproximadamente 8 años, que tuvo que quedarse solo con sus dos perritos por unos escasos minutos. Su madre, al volver al hogar, lo encontró en una situación que nunca jamás habría imaginado.

Pues el pequeño fue captado en una adorable escena al lado de sus mascotas. El video viral de Facebook muestra a los perros observando atentamente a su amo, listos para recibir un premio. Pero para conseguir el alimento primero debían realizar la orden del niño, quien le indicó que se muevan en sincronía.

Segundos después los canes recibieron el premio por obedecer al niño y tras ello un amoroso abrazo. El momento fue captado en video por su madre, que minutos atrás había salido del hogar y decidió difundir la adorable escena en Facebook donde se volvió viral.

