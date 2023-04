Continuando con su propósito de hacer del gaming un lugar más inclusivo, Pilsen Callao presenta E-nterpreters Season 2, la evolución de su innovadora propuesta que ayudaba a los gamers sordos a traducir en señas los que los demás jugadores decían por audio durante las partidas en Discord, permitiendo que miles de jugadores con discapacidad auditiva se conectasen de una mejor manera con otras personas en estos espacios.

Ahora para este 2023, y nuevamente con la ayuda de inteligencia artificial (IA), el exitoso bot E-nterpreters también leerá los movimientos de labios y gestos de los gamers sordos para traducirlos en mensaje de voz en tiempo real y durante una partida. Con esta iniciativa, Pilsen Callao busca contribuir a que más jóvenes con sordera y con dificultad para hablar se incluyan en el mundo del gaming, puesto que según la ONG Ditch The Label, 1 de cada 2 jóvenes en todo el mundo han sufrido bullying jugando en línea.

“En Perú existen más de 532,000 personas sordas, siendo la mayoría jóvenes entre los 18 y 29 años que encuentran en el gaming un espacio para socializar y hacer amigos. Sin embargo, durante el desarrollo de E-nterpreters, al ponernos en contacto con las comunidades de gamers sordos, pudimos identificar que el no poder hablar con facilidad era una gran limitante para ellos, ya que recibían burlas, no podían seguir la velocidad del juego y, por lo tanto, no se sentían integrados. Es por esta razón que, desde Pilsen Callao, de la mano con DDB Perú, continuamos desarrollando esta innovación, buscando incrementar los más de 22 mil gamers que ya utilizan nuestro bot como una alternativa de solución a este problema”, señala Cecilia Mircin, Marketing Head de Pilsen Callao.

Para esta segunda etapa de la campaña, DDB Perú, junto a Cirsys y Tunche Films, incorporaron una tecnología de reconocimiento facial capaz de leer los gestos y los labios de los jugadores sordos a través de una cámara web, convirtiendo sus palabras a una voz genérica que les permite interactuar con otros jugadores sin ningún tipo de impedimento, en tiempo real y a la velocidad del juego.

“Comprendiendo las necesidades de los gamers sordos y con el objetivo de cerrar el círculo de comunicación entre ellos y los demás jugadores, armamos un banco de datos con los gamers sordos para así estrenar nuestra nueva programación. Luego, por medio de diferentes algoritmos de reconocimiento facial, logramos desarrollar uno con la capacidad de rastrear el rostro con una alta eficiencia. Finalmente, la enlazamos con la inteligencia artificial de lengua de señas anterior y así articulamos ambas tecnologías”, destaca Kenny Quiroz, redactor creativo de Fahrenheit DDB Perú.

¿Cómo descargarse el BOT?

Paso 1: El ejecutable estará disponible – a fines de abril - en www.pilsencallao.com.pe. Podrás descargar el ejecutable, el mismo que lo instalarás en tu PC.

Paso 2: Una vez descargado, podrás ejecutar el instalador y automáticamente tendrás disponible E-nterpreters Season 2.

Paso 3: Tendrás un nuevo menú, uno que te permitirá modificar la posición de bot para señas, enlazar tu cámara, cambiar de voz y, sobre todo, gestionar mejor la conexión del desarrollo con Discord.

Con esta innovación, los gamers podrán contar con la funcionalidad de E-nterpreters 1 y Season 2, disfrutando de conversaciones traducidas de los gamers oyentes en lengua de señas y también respondiendo con mensajes de voz gracias a lectura de los movimientos faciales. Además, esta nueva versión incluirá skins renovados de sus tres avatars, siempre inspirados en los principales juegos consumido por los jóvenes como COD, LOL y Fornite.

E-nterpreters Season 2 estará habilitado a fines de abril y podrá descargarse de manera gratuita. Si bien la propuesta va dirigida a cualquier persona, mayor de 18 años, en cualquier parte del mundo, por el momento solo está disponible en español y para utilizarlo solo deberán tener una PC con cámara web.

