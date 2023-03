Playtech, en alianza con la plataforma de investigación Toluna, ha elaborado una nueva edición de su Informe de Juego Responsable en América Latina para evaluar el escenario actual de las apuestas online mientras el sector espera la aprobación del reglamento de la ley 31577 en Perú. Aunque las apuestas de fútbol son las preferidas entre los peruanos, la encuesta mostró que el 63% de los jugadores también se divierte apostando en entretenimiento y otro 55% en deportes virtuales como simulación de partidos de fútbol, carreras de caballos, entre otros.

La encuesta en línea entrevistó a 2.500 personas en cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Su principal objetivo era evaluar las categorías de apuestas favoritas del público y los tipos de apuestas más inusuales que han realizado.

Además de las apuestas en premios, los reality shows y los deportes virtuales, los e-Sports aparecen en tercer lugar con un 37% de las preferencias de los jugadores. En cuarto lugar, con un 12%, aparece la lista de éxitos musicales y en quinto lugar, los movimientos políticos, con un 11% de las preferencias del público.

Categorías de apuestas inusuales

La encuesta de Playtech también reveló los tipos de apuestas más inusuales que realizan los peruanos. Según la empresa, el 33% ya ha apostado en tenis, un deporte muy popular en Perú, el 22% en béisbol y atletismo, el 21% en reality shows y natación, el 18% en Fórmula 1, el 13% en dardos (la categoría de apuestas más común en países europeos como Inglaterra), el 10% en rugby, el 9% en cricket, el 8% en softball y el 6% en snooker.

“Es interesante para la industria de las apuestas crear y ofrecer una diversidad de tipos de juegos enfocados al entretenimiento del público peruano, cuyo interés en el segmento de las apuestas hace que el mercado sea muy prometedor. Sin embargo, teniendo en cuenta los jugadores que participan en este tipo de entretenimiento en línea, también es necesario reforzar la importancia de apoyar y producir tecnologías para proteger a los jugadores. Playtech está dedicada a asegurar que cada vez más peruanos, especialmente aquellos más vulnerables y con conductas de riesgo, estén protegidos por procesos de juego responsable”, explica Francesco Rodano, Chief Policy Officer de Playtech.

Sobre este tema, la empresa también estimó en su encuesta que el 61% de los peruanos se considera un jugador responsable cuando se trata de apuestas online. Además, el 33% cree que es responsable porque el juego no afecta directamente su vida cotidiana. Por otro lado, el 3% no sabe qué es el juego responsable, el 2% cree que sus hábitos de juego pueden estar volviéndose problemáticos, el 1% está seguro de que su conducta de juego es riesgosa y el 1% no sabe decir cómo se identifica.

Acerca de Playtech

Fundada en 1999 y cotizada en el mercado principal de la Bolsa de Londres, Playtech es un líder tecnológico en la industria del juego con más de 7.000 empleados en 20 países.

Playtech es la empresa tecnológica líder del sector del juego y ofrece software, servicios, contenidos y plataformas de juego basados en inteligencia empresarial para los productos verticales más populares del sector, como el casino, el casino en vivo, las apuestas deportivas, los deportes virtuales, el bingo y el póquer. Es la pionera de la tecnología de juego omnicanal a través de su tecnología de plataforma integrada, Playtech ONE. Playtech ONE ofrece experiencia en marketing basado en datos, funcionalidad de monedero único, CRM y soluciones de juego responsable a través de una única plataforma en todos los verticales de productos y a través de minoristas y en línea.

Playtech se asocia e invierte en las principales marcas de los mercados regulados y recientemente regulados para ofrecer su tecnología de juego basada en datos en toda la cadena de valor minorista y en línea. Playtech ofrece su tecnología B2B a los principales operadores minoristas y en línea del sector, a grupos de casinos físicos y a entidades patrocinadas por los gobiernos, como las loterías. Playtech posee y gestiona directamente Snaitech, la empresa líder en apuestas deportivas y juego en línea y al por menor en Italia.