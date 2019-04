Natti Natasha, Karol G, Anitta, Lali Esposito y Becky G juntas en el Women in the Lead de los Billboard 2019

Los Premios Latin Billboard 2019 se llevarán acabo este jueves 25 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia busca premiar a lo mejor de la música latina en el planeta. Los principales artista del reggaetón estarán presentes en la ceremonia número 21 de la gala latina.

Pero fue el día de hoy que Natti Natasha, Karol G, Anitta, Lali y Becky G estuvieron presentes en el Women in the Lead para hablar sobre el importante rol que juega la mujer en la música latina.

La cantante Karol G brindó su opinión sobre el tema y manifestó que se siente muy "bendecida" por el papel que viene teniendo la mujer en el mundo de la música urbana.

"Es un momento de mucho positivismo. Yo las conozco a muchas de ellas desde hace mucho tiempo. Yo me siento muy orgullosa de todas", indicó Karol G.

"Las letras de la música urbana han cambiado. Sé que la participación de la mujeres es pequeña comparada con la de los hombres, pero me siento bendecida que estamos llevado la lucha a la par", sentenció la cantante de "Secreto".

Por su parte, Natti Natasha habló sobre la colaboración que han teniendo entre ellas. "Yo siento que abre muchas puertas. Nos deja enseñar la complicidad que hay en las mujeres", indica Natti Natasha. "La mujeres sí tienen la fuerza y la voz para conectar con otras mujeres", manifiesta.

La argentina Lali Esposito indicó que las mujeres se tienen que apoyar y no debe de existir "competencia" entre ellas. "Siempre crecimos que no podemos mezclarnos entre mujeres y más en la música. Todo es una locura. Yo me abrazo a las mujeres para todo en mi carrera. Es bueno mostrarle a todas esas niñas que las colaboraciones son importantes y que todas podemos llegar a nuestro objetivos", sentenció.