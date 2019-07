Premios Oscar 2020: fecha, predicciones, nominados, como, cuándo y dónde ver los Premios de la Academia

Cada año, numerosas películas son estrenadas en diferentes partes del mundo, de diferentes géneros y con distintos responsables. A pesar de que algunos tienen en mente solo entretener a su público, otras películas cuidan su aspecto técnico y narrativo hasta la perfección, ya que su objetivo es llegar a los Premios Oscar 2020.

Los Premios Oscar son una serie de premios de distintas categorías donde las películas estrenadas el año pasado compiten para saber cuál es "la mejor" de todas. El mismo fue creado en 1929 por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y este 2020 celebrará su edición 92 de los Premios Oscars.

En los últimos años, hubo mucha polémica con la ceremonia debido a las prácticas tradicionales del certamen que aún se mantenían hasta nuestros días. La poca participación de jurado femenino, pocas películas nominadas con protagonistas afro-descendientes y muchas otras cosas más llevaron a la Academia a hacer algunos cambios para estas ediciones.

Hace poco, más de 800 personas fueron elegidas para formar parte de la Academia, donde la mayoría fueron mujeres. Además, ahora se está incluyendo a más películas de diferentes partes del mundo, esto con el objetivo de tener más diversidad y evitar más críticas.

¿Todo listo para los Premios Oscar 2020 ? En este artículo haremos un repaso de todo lo que pasará en la próxima edición del certamen, desde la fecha, el lugar y los nominados hasta las preguntas más consultadas sobre el evento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LOS PREMIOS OSCARS 2020?

Los Premios de la Academia, los Oscars 2020 tendrán lugar el sábado 9 de febrero del 2020. El mismo se llevará a cabo en el clásico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

¿CÓMO VER LOS PREMIOS OSCARS 2020?

La cadena ABC tiene los derechos exclusivos de transmisión para Estados Unidos. En el caso de Reino Unido, será el canal Sky quienes tendrán los derechos de retransmisión al igual como pasó en el 2019.

Para Europa y Latinoamérica, aún quedan algunos meses para que las cadenas confirmen la adquisición de los derechos de retransmisión correspondientes y esta información se actualizará con los siguientes anuncios.

¿HABRÁ PRESENTADOS EN LOS PREMIOS OSCARS 2020?

Los Oscars 2019 tuvieron una gran polémica en el 2019. Personajes como Hugh Jackman, Justin Timberlake, Sandra Bullock y Jimmy Kimmel rechazaron este trabajo y luego de la renuncia deKevin Hart no pudieron encontrar a otro que reemplace su puesto.

La última vez que los Oscar no tuvieron presentador fue en 1989, racha que se rompió en el 2019. Para el próximo año 2020, no se ha confirmado si habrá un presentador oficial hasta el momento, pero algunos indicadores podrían dar respuesta a esta pregunta.

Con respecto al año pasado, que la ceremonia no tuviera un presentador se consideró una mejora, ya que hubo un incremento de un 12% anual de visualizaciones en Estados Unidos, por lo que la cadena de ABC Entertainment podría volver a tomar esta decisión.



"No estamos jugando con el formato, hacemos lo mejor que podemos" , comentó Karey Burke, la cabeza del canal de televisión en mayo del 2019. Al final, la Academia será quien tenga la última palabra, pero por ahora todo parece apuntar a que nuevamente no habrá un presentador.



¿CUÁNTAS CATEGORÍAS HABRÁN Y QUIÉNES PODRÍAN GANAR EN LOS PREMIOS OSCARS 2020?

Para esta nueva edición de los Premios Oscar 2020, habrá un total de 24 categorías, las mismas que han seguido ocupando un lugar en la ceremonia desde hace algunos años sin incluir los premios especiales:

Mejor película

Mejor película de animación

Mejor película de habla no inglesa

Mejor actor

Mejor actor de reparto

Mejor actriz

Mejor actriz de reparto

Mejor banda sonora

Mejor canción original

Mejor cortometraje animado

Mejor cortometraje de ficción

Mejor director

Mejor diseño de producción

Mejor diseño de vestuario

Mejor documental corto

Mejor documental largo

Mejor edición de sonido

Mejores efectos visuales

Mejor fotografía

Mejor guion adaptado

Mejor guion original

Mejor maquillaje y peinado

Mejor montaje

Entre los favoritos, Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino y Rocketman de Dexter Fletcher son las mejores opciones que ven, por ahora, los críticos de cine para llevarse la codiciada estatuilla de oro en los Oscar 2020.



Si bien por un lado Tarantino sigue esperando que la Academia lo premie por sus reconocidas películas, Fletcher no ganó la mejor película con Bohemian Rhapsody, así que podría ser el próximo año su mejor oportunidad. ¿Cuál será el máximo ganador del certámen?



¿CUÁLES SON LOS NOMINADOS Y CUÁL ES EL CALENDARIO DE LOS PREMIOS OSCARS 2020?

Por ahora, es muy pronto para predecir algún tipo de ganador ya que aún no existen nominaciones oficiales para los Premios Oscar 2020. A continuación compartiremos un pequeño calendario de las fechas importantes del certámen, así como una hoja de ruta para seguir hasta el evento:

JULIO

Miércoles 10 de Julio: ESPY Awards

Jueves 11 de Julio: Kids' Choice Sports Awards

Martes 16 de Julio: Anuncio de las nominaciones de los Emmy



AGOSTO

Sábado 3 de Agosto: Television Critics Association Awards

Sábado 10 de Agosto: Kids' Choice Sports Awards

Domingo 11 de Agosto: Teen Choice Awards

Lunes 26 de Agosto: MTV Video Music Awards



SEPTIEMBRE

Del 5 al 15 de Septiembre: Toronto International Film Festival

Sábado y Domingo 14-15 de Septiembre: Creative Arts Emmys

Domingo 22 de Septiembre: Emmy Awards

Martyes 24 de Septiembre: Nominaciones de los Latin Grammy Award

Miércoles 25 de Septiembre: Clio Awards



OCTUBRE

Miércoles 23 de Octubre: Finalistas del Clio Entertainment

Domingo 27 de Octubre: Governors Awards



NOVIEMBRE

Domingo 3 de Noviembre: MTV Europe Music Awards

Viernes 8 de Noviembre American Cinematheque Award

Domingo 10 de Noviembre: People's Choice Awards

Jueves14 de Noviembre: Latin Grammy Awards

Martes 19 de Noviembre: Nominaciones del PGA Documentary Motion Picture

Miércoles 20 de Noviembre: Nominaciones de los Grammy

Jueves 21 de Noviembre: Clio Entertainment Awards

Domingo 24 de Noviembre: American Music Awards



DICIEMBRE

Jueves 19 de Diciembre: Nominaciones del Producers Guild Awards television



ENERO

Domingo 5 de Enero: Golden Globe Awards

Martes 7 de Enero: Producers Guild Awards film

Martes 7 de Enero: New York Film Critics Circle Awards

Miércoles 8 de Enero: Nominados animados del ICG Publicists Awards

Miércoles 8 de Enero: National Board of Review gala

Lunes 13 de Enero: Nominaciones del Academy Award

Sábado 18 de Enero: Producers Guild Awards

Del 23 de Enero al 2 de Febrero: Sundance Film Festival

Sábado 25 de Enero: DGA Awards

Domingo 26 de Enero: Screen Actors Guild Awards

Domingo 26 de Enero: Grammy Awards

Lunes 27 de Enero: Nominados a los Oscar



FEBRERO

Domingo 2 de Febrero: BAFTA Awards

Domingo 2 de Febrero: Super Bowl LIV

Viernes 7 de Febrero: ICG Publicists Awards Luncheon

Sábado 8 de Febrero: Film Independent Spirit Awards

Domingo 9 de Febrero : Academy Awards

