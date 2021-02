Los usuarios en Facebook y demás redes sociales han terminado desesperados al no poder resolver el último reto viral que fue publicado originalmente en Reddit. La fotografía captada en el patio de una casa propone hallar a la serpiente que está completamente camuflada con el color de las flores y plantas.

Lo que tienes que hacer en este desafío visual es utilizar al máximo tus habilidades, pero sobre todo ser muy paciente y observador, pues identificando el más mínimo detalle es como lograrás hallar a la serpiente escondida. El usuario Dsm-v de Nueva Gales del Sur, en Australia es quien publicó esta imagen y aseguró que en la fotografía hay una serpiente negra.

IMAGEN COMPLETA

Para encontrar el lugar exacto del reptil, te aconsejamos alejarte un poco de la pantalla de tu celular, tablet, laptop o computadora. Después de ello, mirar cada rincón de la imagen de este reto viral que es considerado uno de los más difíciles en lo que va del año. Para algunos que solo se quedan con el título de la nota puede parecer sencillo, pero una vez que observen la fotografía se darán cuenta la complejidad.

¿Puedes ver la serpiente escondida en esta fotografía? |Foto: Reddit

En este desafío visual no existe un límite de tiempo. Así que ten paciencia, cálmate y utiliza al máximo tu sentido visual. Presta atención a cada detalle de la fotografía, pues estos serán los que te harán encontrar la solución de este reto viral. Así que adelante, atrévete a resolver este complejo reto.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Pudiste encontrarlo? Nosotros creemos que no. Pero descuida, no eres el primero que no logra hallar la ubicación de la serpiente en este reto viral. Sin nada más que decir, te mostramos líneas abajo la solución de este complejo desafío visual que ha enloquecido a todos los internautas de la redes sociales.