¡En cuenta regresiva! El próximo domingo 22 de enero se da inicio al Año Nuevo Chino 2023, que estará regido por el Conejo de Agua. Debido a que todos están a la expectativa de lo que le pasará a cada uno, de acuerdo con signo basado en el zodiaco oriental, te contamos lo que le espera a cada animal, según el Niño Prodigio.

Antes te comentamos que el Conejo de Agua llega para gobernar este 2023, basándose en la comprensión; ya que al ser un animal pacífico, promete estabilidad y mucha prosperidad en diversos aspectos, nos ayudarán a ampliar el desenvolvimiento en las diversas áreas de nuestra vida.

Si bien, cosas maravillosas llegarán a nuestras vidas, en el afán de lograr varios objetivos sentiremos un poco de temor al fracaso. ¿A qué se debe? A lo frágil que es este animal, precisa en People en español el especialista. A continuación, ¿qué le espera a cada signo del horóscopo chino según El Niño Prodigio?

En el año del Conejo de agua, los signos tendrán la posibilidad de vivir un cambio trascendente (Foto: Freepik)

PREDICCIONES PARA LA RATA

Rata: Bajo este signo se encuentran las personas que nacieron los años 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

En el Año Nuevo Chino 2023, la Rata deberá mantenerse alerta y aprender a manejar sus emociones y sus impulsos. De acuerdo con El Niño Prodigio, para quienes tienen una familia constituida es momento de mejorar su calidad de vida. Respecto a la salud, pide que le den atención a su cuerpo para no sentirse agotados por el estrés.

PREDICCIONES PARA EL BUEY/BÚFALO

Buey: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

El Año Nuevo Chino 2023 llevará al Buey/Búfalo ser más ambicioso en sus objetivos, pero recuerda que dependerá de cada uno alcanzar la meta. Si estás solo, tomarás con cautela las posibles relaciones que se te presenten; en cuanto a tu economía, esta prosperará según vayas asumiendo más compromisos en el trabajo. Cuida tu salud.

PREDICCIONES PARA EL TIGRE

Tigre: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010.

Según El Niño Prodigio, el Tigre por fin verá recompensado los años de sacrificio, por lo que se sentirá lleno de energía y querer descubrir cosas nuevas, pero cuidado, no despilfarres lo que tienes y aprende a ahorrar. En el amor, si estás solo emprenderás la búsqueda de una persona que tenga tus mismos ideales.

PREDICCIONES PARA EL CONEJO

Conejo: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

El Año Nuevo Chino 2023 será maravilloso para el Conejo en todos los aspectos de su vida. Al sentirse verdaderamente felices, podrían dejarse llevar por los impulsos, por lo que debe canalizar sus emociones. En el plano económico, su riqueza crecerá; y en cuanto a su salud sabrá cuidarlo en base a alguna actividad física.

PREDICCIONES PARA EL DRAGÓN

Dragón: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2014.

El Dragón actuará de forma más lenta y controlada, precisa El Niño Prodigio, según él porque priorizará su salud mental y física. Para que las cosas le vayan bien en el aspecto económico, deberás saldar deudas pasadas. Respecto al amor, este signo busca crear vpinculos muy fuertes que le den seguridad.

PREDICCIONES PARA LA SERPIENTE

Serpiente: En el signo de la Serpiente se encuentran los que nacieron los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2015.

Un periodo de paz interior se le presentará a los nacidos bajo el signo de la Serpiente en el año Nuevo Chino 2023. En el plano económico deberá plantearse metas que podrá cumplir para alcanzar estabilidad. En cuanto al amor, las parejas experimentarán cambios que los ayudarán a reavivar su amor.

PREDICCIONES PARA EL CABALLO

Caballo: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2016.

El Niño Prodigio señala que el signo Caballo en este 2023 se sentirá motivado de llegar a la meta cuando se le presente más dificultades. Respecto al dinero, si quiere más ganancias deberá esforzarse y sacrificarse. Para los que tienen pareja, la defenderán de los comentaros mal intencionados. Finalmente, deberán cuidarse de no sufrir lesiones en la zona lumbar o espalda.

PREDICCIONES PARA LA CABRA

Cabra: En el signo de la Cabra se encuentran los que nacieron los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

El Año Nuevo Chino 2023 para la Cabra le dará mucha seguridad. Si no tienen parejas, pensarán bien con quién quieren estar realmente y ya no tomar las cosas a la ligera. En el plano económico, El Niño Prodigio les recomienda seguir su intuición. No olviden que deben cuidar su salud y no dejar de lado la actividad física

PREDICCIONES PARA EL MONO

Mono: En el signo del Mono se encuentran los que nacieron los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

Para el Mono, el Año Nuevo Chino 2023 será próspero y podrá alcanzar sus metas en diversos aspectos. Al querer sentirse libres, algunos dejarán a las personas que las atan y no las dejan ser tal como son. En el tema de dinero, estará centrado en ayudar al resto. Finalmente, así se encuentren en buena condición física, se le recomienda realizarse un chequeo.

PREDICCIONES PARA EL GALLO

Gallo: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Según El Niño Prodigio, el Gallo iniciará el Año Nuevo Chino 2023 con un poco de recelo porque no le ha ido bien últimamente. Sin embargo, las buenas noticias llegarán y el aspecto económico mejorará, solo dependerá de que activen sus energías para lograrlo. Si están solos se dejarán llevar por la pasión antes que el amor, pues no quieren sufrir. En cuanto a la salud se les recomienda cuida su garganta y vías respiratorias.

PREDICCIONES PARA EL PERRO

Perro: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

La llegada del Año Nuevo Chino 2023 hará que el Perro se sienta con muchas ganas de salir adelante. En cuanto a su dinero, deberá ser muy astuto a la hora de gastar. A quienes tienen pareja, se estarán felices con las personas que tienen a su lado, mientras que los solteros abrirán un poco más su corazón. Respecto a la salud, si sienten malestar gástrico, deben prestarle mucha atención.

PREDICCIONES PARA EL CERDO

Cerdo: En este signo se encuentran los que nacieron los años 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

Para el cerdo, el Año Nuevo Chino 2023 pondrá en su lugar todo y llegará el karma para quienes les hicieron daño. Asimismo, recargaran sus energías para que sus ingresos se multipliquen. En el amor, los que tienen pareja revivirán sus emociones; finalmente, gozarán de una gran salud mental gracias a la autoconfianza, precisa El Niño Prodigio para People en español.