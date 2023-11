Sofi Martínez es una reconocida periodista deportiva que está en el centro de la polémica tras haber sido relacionada con Lionel Messi por supuestamente cruzar “miradas coquetas” durante la entrega del Balón de Oro, el pasado 30 de octubre de 2023. Si bien, ella aclaró que tienen una relación netamente profesional, varios han recordado que la reportera tenía un noviazgo sólido con Diego Leuco, que acabó de un momento a otro, por lo que no dudan en señalar que se debería por el capitán de la selección argentina.

Recordemos que durante la ceremonia, donde el delantero de Inter Miami ganó su octavo balón de oro, la joven y el futbolista parecen tener cierta química que para algunos va más allá de lo laboral; pero no sería la primera vez que ocurre esto, pues en otras entrevistas, cuando ella se le acerca, él se muestra muy contento. Entonces, ¿es el causante del fin del romance de la periodista?

¿ES CIERTO QUE LIONEL MESSI ES CULPABLE DEL FIN DEL NOVIAZGO DE SOFI MARTÍNEZ Y DIEGO LEUCO?

Sofi Martínez y Diego Leuco derrochaban amor por donde iban, tal como lo reflejaban en sus redes sociales; sin embargo, de un momento a otro, dejaron de subir fotos y videos juntos. Es más, en el cumpleaños del también periodista, que fue el 16 de octubre, ella no posteó ninguna felicitación, lo que hizo notar que algo no andaba bien.

La periodista y Diego Leuco gritaban a los cuatro vientos su amor (Foto: Sofi Martínez / Intagram)

Pese a que no lo saludó, la joven aún conserva en su cuenta de Instagram, fotografías y clips de los momentos que compartió con su pareja, lo mismo él. Entonces, ¿cuál es el motivo de su crisis? ¿El futbolista tiene que ver algo? Si también estás preguntándote si Lionel Messi tiene que ver algo con el fin de ese noviazgo, te comentamos que no, algo que ambos no dudaron en aclarar.

Gianina Latorre contó en el programa televisivo “LAM” que conversó con Diego Leuco durante un evento que compartieron. Según sus palabras, ellos no están separados, simplemente se dieron un tiempo.

“Los dos me dijeron que no era una separación total. Lo blanquearon porque estaban muy expuestos. No funcionaba la convivencia. Es una crisis, no están separados del todo”, precisó.

Con esta declaración, la esposa del futbolista Diego Latorre dejaba claro que el motivo del alejamiento de Sofi Martínez y Diego Leuco no era una tercera persona, menos el astro argentino. Simplemente, la convivencia no funcionó, por lo que decidieron volver a vivir a sus casas.

La periodista al lado del futbolista Lionel Messi, a quien admira desde hace años (Foto: Sofi Martínez / Instagram)

¿QUÉ DIJERON SOFI MARTÍNEZ Y DIEGO LEUCO SOBRE SU RELACIÓN?

Diego Leuco y Sofi Martínez tenían una relación desde febrero 2022. Aunque parecía que entre ellos todo iba de maravilla, la pareja está atravesando una crisis, luego de una etapa de convivencia. Entre las cosas que les gustaba hacer juntos era viajar y jugar futbol.

El periodista ya había hablado con LAM de lo que estaba pasando en su relación. “A veces, a pesar del amor hay que intentar encontrarle la vuelta, ayer [16 de octubre] estuvo en mi cumpleaños, nos amamos, pero estamos viendo cómo congeniar. Nosotros somos transparentes”, señaló. Pero cuando deslizaron la posibilidad de que la causa sea Messi respondió: “Es casi ridículo el planteo”, dijo al programa DDM según publicó El Heraldo.

Por su parte, Martínez dijo que como cualquier pareja están atravesando una crisis.