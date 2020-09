Cobra Kai, la serie estrenada en YouTube que llegó a Netflix, se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios en todo el mundo. Es sí que Ralph Macchio, Daniel LaRusso en la serie, fue entrevistado por Conan O’Brien y habló sobre la tercera temporada.

El ahora empresario señaló que el spin-off de Karate Kid se grabó en Okinawa, Japón. “Estuve en Okinawa como parte del rodaje de la temporada de Cobra Kai y no puedo comentar mucho al respecto", comentó.

Sin embargo, luego afirmó que la tercera temporada hablará del mítico personaje de Miyagi. "Lo que puedo decir es que bucea en el origen del Miyagi-Do Karate. Aprendemos un poco, como algunos secretos del pasado nuevos para el público y también para LaRusso, mi personaje, y realmente fuimos a Okinawa a rodar”, añadió.

Cabe señalar que este es el primer viaje real de Daniel a Okinawa, ya que en Karate Kid 2 se simula que está en Okinawa pero en realidad se grabó en Hawaii.

Además, la serie se terminó de grabar en diciembre del año pasado y si bien no se conoce la fecha exacta de estreno, es posible que llegue a la plataforma en el 2021.

Hace poco Netflix lanzó un avance de casi tres minutos. Es un recopilatorio de lo que ya se vio, pero al final se da una pista de lo que vendrá pues se ve al personaje de Macchio en Japón. “El señor Miyagi me trató como un hijo. No me ocultaría ningún secreto”, señala Macchio y una voz en off responde “¿Estás seguro?”.

