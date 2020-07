“Fast & Furious” (“Rápidos y furiosos” en Latinoamérica) se ha convertido en los últimos años en una de las franquicias más importantes del género de acción y sus actuales nueve entregas son prueba de ello. Desde su primera película en 2001, hemos visto pasar a un sinnúmero de actores, algunos con más éxitos que otros. Y Dwayne Johnson es uno de ellos.

Dwayne Johnson, quien interpreta al oficial Luke Hobbs, se integró al elenco principal en Rápidos y furiosos 5 (Fast Five) y ha participado desde entonces en las siguientes entregas. Su presencia en la historia ha sido fundamental, al punto que Universal le dio su propio spin-off con Hobbs & Shaw, protagonizado junto a otro reconocido miembro del elenco, Jason Statham.

Pese a ello, Johnson no será parte de la cinta F9, la novena y penúltima parte de su línea principal, que se estrenará en 2021 (postergado por el coronavirus). Durante una entrevista, el propio actor explicó que no estará en la entrega por uno conflictos de grabación con su spin-off; sin embargo, no descartó unirse a la familia de la franquicia en F10, que estaba programada para lanzarse un año después de Fast & Furious 9.

Mientras los fans esperan el regreso del ‘súper’ oficial a la franquicia, el protagonista de Rampage: Devastación y Terremoto: La falla de San Andrés, reveló recientemente cómo consiguió el papel de Luke Hobbs en la franquicia. A continuación, los detalles.

Dwayne Johnson, quien interpreta al oficial Luke Hobbs, se integró al elenco principal en “Rápidos y furiosos” 5 (Foto: Universal Studios)

¿CÓMO DWAYNE JOHNSON CONSIGUIÓ EL PAPEL DE LUKE HOBBS?

El actor, conocido mundialmente ‘The Rock’ (‘La Roca’), contó a través de su cuenta de Instagram la curiosa anécdota de cómo llegó hasta este papel, revelando que parte de una decepción al tratar de obtener un rol que no le dieron. Y es que Dwayne Johnson reveló que audicionó para ser el protagonista de “Jack Reacher”, pero el papel finalmente se lo dieron a Tom Cruise, pese a que el actor sentía que había hecho un buen trabajo durante las pruebas. Tras la fallida audición, el actor recibió una llamada que le cambió el rumbo a su carrera.

“Afortunadamente, todos mis papeles, desde el comienzo de mi carrera, fueron creados y diseñados para mí, excepto ‘Jack Reacher’”, reveló Johnson. “Estaba en un lugar muy diferente, lo reconozco. Tom obviamente era la estrella de cine más grande del mundo, y yo no lo era. Quería ese papel desesperadamente porque era fan del personaje y creí que le podía hacer justicia. Me llamaron y me dijeron que no era para mí”, confesó.

Aunque esta situación pudo generar rencor en el actor, este señaló que en realidad está agradecido porque ese papel no haya sido para él, pues abrió otras puertas u nuevas posibilidades, aún más grandiosas. “El universo funciona de manera divertida y cuando no obtuve ese rol recibí una llamada de Universal Studios: ‘oye, tenemos la idea de que te unas a la franquicia de Rápidos y furiosos’. Fueron muy rápidos para decir: ‘sabemos que es tarde y vamos a rodar como en tres semanas y no hay mucho dinero para el papel, aunque es una buena oportunidad’. Entonces dije: ‘He sido fan de la franquicia y veo el potencial’”, contó Dwayne Johnson.

Pero para aceptar el papel en la franquicia de acción, el actor puso dos condiciones: que le den la libertad creativa y espacio para crear al personaje que quería crear, y que le dejen formar un pequeño grupo alrededor de él.

El actor, conocido mundialmente ‘The Rock’ (‘La Roca’), contó la curiosa anécdota de cómo llegó hasta el papel de Luke Hobbs (Foto: Universal)

DWAYNE JOHNSON SOBRE SU AUSENCIA EN “FAST & FURIOUS 9”

Si bien el actor no estará en la novena película de “Rápidos y furiosos”, no descartó volver para la última película. “Quien sabe, con ‘Fast 10’ por el camino, nunca se sabe”, dijo Johnson. “Porque mira, al final del día, la verdad es que hay negocios sin terminar entre Hobbs y Dom. Aún no se ha acabado todo”, agregó.

Después, el actor comentó que en algún momento tendrían que reencontrarse Hobbs y Toretto. Además, agradeció a Diesel, el productor de la franquicia “Fast & Furious”, por apoyar el spin-off “Hobbs & Shaw”.

“Como saben, y qué paseo tan salvaje es este, y qué paseo tan salvaje ha sido, hace 10 años hablamos tú y yo y me invitaste a la familia ‘Fast & Furious’", dijo Johnson en un video que publicó en Instagram. “Estoy agradecido por esa invitación y, como saben, mi objetivo siempre fue, durante todos estos años, entrar al mundo de ‘Fast & Furious’ y ayudar a elevar la franquicia de cualquier forma que pudiera. Si pudiera hacer eso, ya hice mi trabajo. Y ahora, aquí estamos, 10 años después de esta construcción y expansión enormemente exitosa. Lo hicimos de la manera correcta, lo hicimos de manera inteligente, y nuevamente hermano, agradezco tu apoyo”, señaló.

Inesperadamente, con una sonrisa y un guiño, Johnson agregó: “y… por supuesto, todos los caminos conducen a una cosa. Te veré pronto, Toretto”. Esto explica por qué el actor Dwayne Johnson no estuvo presente en “Furious 9” y descartó todas las teorías que los fans de la franquicia tenían respecto a la disputa que surgió previamente entre Vin Diesel y ‘La Roca’ cuando grabaron juntos “The Fate of the Furious”.

Si bien el actor no estará en la novena película de “Rápidos y furiosos”, no descartó volver para la última película (Foto: Universal Pictures)

