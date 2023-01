Desde que RBD anunció que se iban a reencontrar para una última gira, sus fanáticos en todo Latinoamérica y el resto del mundo se ilusionaron esperaron con ansias las fechas de los conciertos en sus países. Sin embargo, la agrupación musical publicó que solo se presentarán en algunas ciudades de México y Estados Unidos. Lo que generó críticas, incluyendo las de Ronald Duarte, un excompañero de los artistas en la telenovela “Rebelde”.

A finales de diciembre de 2022, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez publicaron un video anunciando “Soy Rebelde World Tour”, pero para al parecer el mundo de los miembros del grupo se limita a dos países.

Cuando, finalmente, se anunciaron las 26 ciudades que visitarían, la mayoría eran en Estados Unidos y algunas en México.

Además de no contar con la participación de Alfonso Herrera, esto ha ocasionado mucha polémica para la banda, pues millones de fanáticos piden que se amplíen los lugares donde realizarán sus conciertos.

Incluso Karol G, quien invitó a Anahí al escenario, pidió que realicen una presentación en su país natal, Colombia. Ronald Duarte también ha sido otra de las celebridades que habló sobre el tema.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE RONALD DUARTE SOBRE LA GIRA DE RBD?

Ronald Duarte fue parte de la telenovela “Rebelde” desde que se lanzó en el 2004, pues interpretaba a Jack Lizaldi, un divertido personaje que estudiaba en Elite Way School junto al resto.

El intérprete ha pasado de la actuación a la música y ahora tiene el nombre artístico “Me the Machine”. Recientemente, utilizó sus redes sociales para expresar la decepción que siente respecto a que sus excompañeros de la telenovela hayan decidido ignorar al resto de países de Latinoamérica.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mamada que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen”, escribió a través de sus historias de Instagram y la verdad no vemos fallas en su lógica.

Además, dio a entender que la decisión de RBD había sido pues las presentación en otros lugares no eran tan rentables como en Estados Unidos.

“Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”, agregó.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Ronald Duarte donde critica a los miembros de RBD por la elección de ciudades para su gira (Foto: Ronald Duarte / Instagram)

RONALD DUARTE CONTINUÓ BURLÁNDOSE DE RBD

El actor de “Rebelde” parece muy molesto con el tema de los países en donde se presentarán los miembros de RBD, pues posteriormente, volvió a utilizar sus redes sociales para burlarse de sus excompañeros, dando a entender que daban favoritismo a Estados Unidos.

En sus historias de Instagram, colgó un meme de un cactus de Nopal, algo muy característico de México, con un gorro puesto y la frase “I don’t speak Spanish” (que se traduce a “No hablo español”). Lo que significa que alguien bien mexicano está dejando de lado sus raíces y pretende ser gringo.

Además, Ronald Duarte puso su propia descripción al meme: “Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.