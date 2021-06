Si estás afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y deseas retirar hasta S/17.600 de sus fondos de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), debe tener en cuenta en qué entidades financieras se pueden realizar los depósitos y qué puedes hacer en caso de no tener una cuenta.

Al momento de llenar de tu solicitud debes ingresar a www.consultaretiroafp.pe . En uno de los pasos -en caso de que hayas elegido no transferir tu dinero a la cuenta de aportes voluntarios de libre disponibilidad de la AFP- te pedirán seleccionar la entidad financiera en Perú y completar los datos de la dirección de domicilio.

Para ello debes tener en cuenta que las entidades en que puedes recibir tus fondos son BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, BanBif, Banco de Comercio, Banco GNB, Banco Ripley, Caja Huancayo y Caja Sullana.

En la página de Prima AFP, por su parte, se informa que se harán depósitos en el Banco de la Nación para afiliados que viven en zonas donde solo tengan acceso a esa entidad.

¿QUÉ PASA SI NO TENGO CUENTA BANCARIA PARA RETIRAR MI AFP?

En el formulario se debe elegir la forma en que se quiere recibir el dinero. Si es en una cuenta bancaria, se debe seleccionar depósito, ingresar el banco o número de cuenta. Si la persona no tiene cuenta, la AFP te crea una y se puede ir a retirar en una ventanilla de la entidad financiera.

Los afiliados de la AFP que soliciten el retiro de S/ 17,600 recibirán los pagos en tres armadas. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿CÓMO PUEDO HACER PARA ABRIR UNA CUENTA BANCARIA PARA RECIBIR MI AFP ?

Las personas pueden acercarse a un banco o a una caja para aperturar su cuenta o hacer el trámite de manera de manera virtual. HAZ CLICK en cada entidad para abrir tu cuenta o tener más información.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE LA AFP?

El registro se puede realizar en la página de consultas de la AFP HAZ CLICK AQUÍ , según el cronograma que va de acuerdo con el último dígito del DNI. Esta lista aplica para afiliados que viven en el Perú o en el extranjero. El trámite remoto se puede realizar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no válido en feriados. Las solicitudes se pueden registrar hasta el 24 de agosto del 2021. Es importante no confundir el último dígito del DNI con el número verificador. No es lo mismo.

Según el cronograma establecido, el registro se hará de acuerdo con el último dígito del DNI (Imagen: AFP Habitat).

¿CÓMO SERÁ EL DESEMBOLSO?

Será hasta un total de S/. 17,600 en tres armadas:

Primer desembolso: Hasta 1 UIT (S/4,400), 30 días calendario después de presentada la solicitud.

Segundo desembolso: Hasta 1 UIT (S/4,400), 30 días calendario después del primer desembolso.

Tercer desembolso: Hasta 2 UIT (S/8,800), 30 días calendario después del segundo desembolso.

¿QUÉ PASA SI VIVO EN EL EXTRANJERO?

Debido a que el trámite es remoto, las personas que viva en el exterior pueden registrar en la página de consultas de la AFP, el cronograma es el mismo, y se puede solicitar el depósito a una cuenta personal en el exterior o en el Perú. El trámite remoto se puede realizar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las solicitudes se pueden registrar hasta el 24 de agosto.