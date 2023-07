Desde hace algunos meses, en Perú, la situación financiera para las personas que viven en el país está complicada debido a la alza de precios en los productos que forman parte de la canasta básica, además que muchas familias todavía no se recuperan económicamente de lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 porque algunos se quedaron sin trabajo.

Por tal motivo, en el Congreso del Perú, algunos representantes de la patria han presentado propuestas de ley para permitir que los aportantes a las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) pueda disponer de parte de su dinero.

¿Qué montos han propuesto en el Congreso para el Retiro AFP 2023?

En el Congreso hay 10 proyectos de ley que proponen permitir a los aportantes acceder a sus fondos, de ellas siete resaltan la necesidad de la población debido al incremento en el costo de la canasta básica familiar, mientras que tres argumentan que mediante este retiro, las personas podrán hacer frente a sus deudas.

Retiro AFP de hasta 4 UIT (S/19.800)

Retiro AFP de hasta 3 UIT (S/14.850)

Retiro AFP del 50% de fondos

Retiro AFP del 70% de fondos

Retiro AFP del 50% de fondos para compra de vivienda

Retiro AFP de 3 UIT (S/14.850)

Retiro AFP de 5 UIT (S/24.750)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800)

Retiro AFP de 25% para pagar deudas con garantía hipotecaria

Retiro AFP del 100% para compra de vivienda.

¿Cuándo podrás solicitar el Retiro AFP 2023?

Aún no se ha determinado una fecha específica, ya que el Congreso aún no ha anunciado si será posible realizar retiros adicionales de los fondos de pensiones. Además, existen propuestas con diferentes montos de retiro, por lo que aún no se ha definido cuál será el monto exacto al que los afiliados podrán acceder.

¿Cuáles son los links para realizar el Retiro AFP 2023?

Debido a que la propuesta todavía no ha sido oficializada, el Gobierno no hay brindado algún enlace. Mientras puedes ingresar a los siguientes links para conocer el monto que hay en tu fondo de pensiones.

¿Por qué aún no se aprueban los proyectos que proponen el Retiro de AFP 2023?

Una de las razones es porque la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, presidida por la parlamentaria de Fuerza Popular Rosangella Barbarán, debe colocarla en agenda para que ella con su equipo de trabajo puedan analizar cada uno de los proyectos.

¿Actualmente puedes solicitar el retiro de tu AFP?

Sí, gracias a la ley N° 30478 que permite a los afiliados solicitar la liberación del 25% de sus fondos con el objetivo de utilizarlo para la cuota inicial de su primera vivienda o para amortizar el crédito hipotecario asociado a dicha propiedad. Por lo tanto, si estás considerando comprar una casa o departamento, puedes analizar esta opción para no depender completamente de tus ahorros.

¿Cuál es la función de la AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen como misión principal supervisar los fondos de los trabajadores que se encuentran afiliados al sistema y que aportan regularmente un porcentaje de su sueldo para asegurar una compensación que les proporcione una pensión cuando se jubilen.